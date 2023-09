Eliminan el pago de aportes a Pymes que tomen beneficiarios de planes: los detalles de las medidas

El Gobierno pondrá en marcha el plan Emplea Pyme, con el que el ministerio de Economía busca facilitar la creación de empleo entre jóvenes de 18 a 25 años, dar alivio a las pequeñas y medianas empresas que tomen personal y regularizar relaciones laborales en negro.

En el marco de “un mes difícil como agosto”, señaló el ministro de Economía Sergio Massa al anunciar la medida, “nuestras pymes de manera heroica siguieron adelante y mantuvieron cada puesto de trabajo. Empieza un tiempo distinto, donde tenemos que mirar para adelante y hacer crecer el empleo y las exportaciones, fortaleciendo nuestras pymes pero recuperando el ingreso de los trabajadores”.

“Desde hoy vamos a ir anunciando una serie de medidas que apuntan a ese objetivo. En ese sentido arrancamos hoy con el programa Emplea Pyme, que busca genera clima de confianza, pero sobre todo de estímulo para el empleo en blanco y formal. Significa para las pymes que generen trabajo e impulso en el empleo joven, un alivio económico”, agregó Massa.

“Esta medida apunta a garantizar el empleo en nuestras pymes, que son uno de los motores más grandes de crecimiento de nuestra economía y son claves en la generación de empleo. El Estado las debe ayudar”, dijo.

Entre otras medidas, el proyecto de ley del Gobierno prevé una reducción de hasta el 100% de las contribuciones patronales para las nuevas relaciones laborales por el términos de dos años a partir del ingreso del trabajador, así como también el mismo beneficio para el primer empleo a jóvenes entre 18 y 25 años.

sergio massa

En el caso de que los nuevos trabajadores cobren planes sociales, el plan prevé que durante 12 meses puedan mantener ese beneficio como complemento al salario. Además, el trabajador podrá acceder a tener obra social y seguro de accidentes (ART), a la vez que deberá capacitarse y completar cursos de formación. Asimismo, el programa también incluirá a aquellos trabajadores de cooperativas municipales y de organizaciones sociales.

De manera complementaria, también se propone “un esquema de protección y regularización de situaciones laborales precarias, para que las pymes puedan regularizar relaciones laborales vigentes del sector privado iniciadas con anterioridad a la fecha de promulgación de la presente ley”, señalaron fuentes oficiales.

En el marco de ese esquema de protección y regularización, la pyme podrá rectificar la real remuneración o la real fecha de inicio de la relación laboral. Si lo hace, contará con 4 beneficios: queda liberado de sanciones penales y reduce conflictos judiciales; puede subsanar la baja del registro de empleadores con sanciones laborales (Repsal); se le condonan la deuda por capital, intereses y multas por los trabajadores regularizados; el trabajador no pierde aportes, ya que el estado computará los aportes no ingresados por hasta 70 meses.

Para mantenerse dentro del programa, las pymes deberán cumplir con dos requisitos, que son no reducir su nómina laboral y no tener, en ningún caso, empleados no registrados.

Desde el ministerio de Economía, explicaron que el objetivo del plan es “promover distintas herramientas para ayudar a las familias argentinas a salir adelante, porque si el Estado protege y ayuda, el ciudadano se esfuerza y se levanta”.

“Queremos dotar a los argentinos de herramientas útiles para que puedan desarrollarse y progresar. En este marco, el presente proyecto busca consolidar y dar sostenibilidad a esta tendencia positiva en la generación de empleo y así dar previsibilidad a los trabajadores y a los distintos sectores de la economía”, agregaron.

Antes del cambio de gobierno

El lunes pasado, el ministro de Economía y candidato presidencial había adelantado la medida en una cena de recaudación de fondos para la campaña de Unión por la Patria realizada en Parque Norte, tras explicar que pondría proyectos en marcha de manera inmediata, al margen del calendario electoral.

“Quiero decirles que, como nos encanta enfrentar los desafíos, así como hasta hoy nos dedicamos a contarles a los argentinos lo que hacíamos para enfrentar la crisis, desde hoy empezamos a contar lo que se viene, pero sin esperar al cambio de gobierno para plantear en el Parlamento o en instrumentos de gobierno los cambios que proponemos, sino desde mañana mismo”, remarcó Massa.

Al respecto, informó “una primera modificación que va a permitir que en los próximos 2 años cada pyme que tome a un trabajador no pague aportes ni contribuciones, para transformar a los programas sociales en empleo, para incorporar a los jóvenes en el mercado de trabajo”.

Fuente: Infobae