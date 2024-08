En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los estudiantes ya no podrán usar los celulares en las escuelas

El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires anunció que los alumnos de nivel inicial y escuelas primarias porteñas no podrán utilizar los teléfonos celulares en clase. En el caso del secundario, el uso tendrá una fuerte regulación.

En los dos primeros niveles de la educación, la limitación será absoluta: no podrán usarlos ni en las clases ni en los recreos. Si se necesitan para alguna actividad puntual, se usarán dispositivos del establecimiento.

Para el secundario, los teléfonos y tablets deberán estar guardados durante las horas de clase excepto en las actividades pedagógicas planificadas.

La medida tendrá impacto en 566.000 estudiantes de 2.291 escuelas de la Ciudad de Buenos Aires de nivel inicial, primaria y secundaria del ámbito público y privado.

Quedan exceptuados de esta regulación aquellos estudiantes que requieran del uso de un dispositivo personal digital como apoyo para el aprendizaje.

Jorge Macri: "¿Alguien se imagina a un jugador corriendo por la cancha con un celu?"

"Tenemos un problema grave, los chicos no están aprendiendo", dijo el jefe de Gobierno Jorge Macri en esta mañana del jueves, durante el anuncio formal de la medida. "No vinimos a hacernos los buenos como si las cosas no pasaran", agregó.

Explicó que el gobierno porteño se funda en estudios internacionales para afirmar que una de las razones del problema "es el celular, una máquina de distracción".

"No hay forma de que la maestra y las profes puedan competir contra los juegos y las apuestas", añadió, e hizo una comparación: "¿Alguien se imagina un jugador corriendo por la cancha con un celu? No funcionan asi las cosas".

Dijo que el gobierno recomienda también que el celular no se use durante los almuerzos en las escuelas. "Hay chicos que directamente tiran la comida para volver a jugar", contó.

Y aunque en este caso el uso no estará reglado, llamó a un "no al celular en el maestro, el profe, la profesora" y a los padres a "no desentenderse" del tema.

"El amor a veces es decir que no, no es decir siempre sí", concluyó.

Por su parte, la ministra de Educación Mercedes Miguel explicó que la decisión se encuentra enmarcada en el programa Buenos Aires Aprende.

Explicó: "regular no es prohibir. Queremos un entorno educativo donde la tecnología sea una herramienta útil y no una distracción. Tenemos muchísima evidencia que indica que esta decisión es acertada. Argentina es pionera, número uno según datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, de estudiantes que reconocen distraerse en matemáticas por el uso del celular. Y cinco de cada 10 jóvenes de nuestro país dicen que les genera mucha ansiedad cuando no tienen su celular cerca".

