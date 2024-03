En qué consiste el operativo antinarcos que desembarcará en la ciudad de Rosario

La ola de violencia narco que asola a Rosario acaparó en los últimos días la atención de todo el país. Este lunes, tras el fusilamiento de un joven empleado de una estación de servicio ocurrido el fin de semana, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par de Defensa, Luis Petri, desembarcaron en la ciudad y pusieron en marcha el comité de crisis junto a autoridades provinciales y municipales.

En medio de una urbe paralizada, consecuencia de las huelgas de choferes de colectivos, docentes y otros trabajadores de servicios a raíz del temor por los últimos asesinatos, Bullrich y Petri ofrecieron una conferencia de prensa junto al gobernador local, Maximiliano Pullaro, y al intendente Pablo Javkin.

Entre los puntos destacados, los funcionarios adelantaron el envío de más fuerzas federales a Santa Fe, la incorporación de las Fuerzas Armadas para brindar logística y la aplicación de la ley antiterrorista, entre otras.

Llegan más fuerzas federales a Rosario

Durante su alocución, la ministra precisó que habrá nuevos operativos de saturación en Rosario y que llegarán 450 nuevos efectivos para sumarse al patrullaje. Por otra parte, anticipó que "trabajarán fuerte contra el lavado de dinero". "Es el más oculto de los delitos: el lavado de dinero. Muchas veces no está en los barrios humildes, sino en los barrios de alta capacidad económica de la ciudad", dijo.

También le pidió al Congreso de la Nación que vote a favor de la ley antimafias, para que "cada integrante de una banda tenga la misma pena". La dirigente sostuvo que se plantearán "sacar las armas que hacen crecido y que atentan contra la vida de la gente".

Comentó, además, que mantendrán reuniones confidenciales con jueces con el objetivo de que "Rosario no sea la ciudad con más armas de todo el país".

Por otra parte, la excandidata presidencial señaló que las diversas medidas en las cárceles permitieron "la contracción concreta del negocio criminal que manejan las bandas en Rosario". "Por los controles y trabajos en las cárceles quisieron sacarnos del camino y comenzaron con acciones narcoterroristas atacando a ciudadanos que cumplen con sus trabajos", explicó.

Qué harán las Fuerzas Armadas en Rosario

Petri, en tanto, dijo que las FFAA realizarán tareas de apoyo a "operaciones de seguridad interior, con todos los efectos humanos y de infraestructura que las FFAA pueden proponer y propiciar para ayudar al combate del narcotráfico". Todo, explicó, dentro de lo expresado en la ley de Seguridad Interior.

Vehículos, transporte, logística y comunicaciones, además de personal, serán parte del despliegue que realizará Defensa en Rosario. El ministro comentó que el principal aporte de su área estará marcado por el transporte táctico, tanto terrestre como aéreo y fluvial, además de sistemas de comunicaciones.

"Las FFAA, si tienen un fin o un objetivo, es justamente esto: son garantes de la paz. Cuando la paz está en peligro, es cuando se hace necesario el auxilio para que cooperen en la Ley de Seguridad Interior y posibiliten garantizar la paz de los rosarinos, de los santafesinos y de todos los argentinos", comentó.

En principio, la medida no contaría con el agrado de buena parte de la familia militar. En los pasillos castrenses repiten que no es su tarea participar en la seguridad interior y que no se forman con ese objetivo.

La posición del jefe del Estado Mayor Conjunto

El mes pasado, en diálogo con el periodista Alejandro Fantino, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Xavier Isaac, dio a conocer su punto de vista sobre el involucramiento de las FFAA en el combate al narcotráfico.

"Nosotros, en las FFAA, estamos adiestrados para otra cosa. El grado de letalidad de nuestras armas está para otra cosa. Nosotros damos apoyo a las fuerzas de seguridad. Por ley estamos autorizados a dar apoyo logístico a las fuerzas de seguridad y de hecho lo hacemos. Por ejemplo, transportando personal a requerimiento. Hemos transportado gendarmes para algún tipo de conflicto en la montaña", había explicado.

Al respecto, en esa entrevista, Isaac aseguró que el país "tiene fuerzas de seguridad muy bien preparadas, con gran cantidad de miembros. Nosotros no estamos preparados para ir a ese metier".

"No estamos preparados para eso. ¿Vamos a involucrar al soldado, al suboficial, al joven? Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. La ley nos autoriza a apoyar a las fuerzas de seguridad y lo hacemos a requerimiento. Eso lo analiza el ministro, lo conversamos y se toma la decisión", sostuvo en referencia la lucha contra el narcotráfico.

A su turno, el gobernador Maximiliano Pullaro informó que pusieron una recompensa de u$s10 millones para quienes ofrezcan información sobre los responsables intelectuales de los cuatro asesinatos que en las últimas semanas conmocionaron a Rosario. Las víctimas fueron dos taxistas, un colectivero y un estacionero.

En paralelo, el mandatario pidió "herramientas extraordinarias para llevar adelante los procedimientos que son necesarios".

Semanas atrás, el Gobierno había destacado la baja del delito en Rosario a dos meses del lanzamiento del Plan Bandera, un programa presentado el pasado 2 de enero en el Monumento a la Bandera, con el que Nación, Santa Fe y Rosario acordaron profundizar los esfuerzos conjuntos en la lucha contra el narcotráfico.

Fuente: Ámbito