En medio de la sequía, una impresionante tormenta de tierra cubrió por completo a un pueblo de Chaco

Impactantes imágenes se registraron hoy en la localidad chaqueña de Gancedo, con una tormenta de tierra que cubrió a la misma, en un contexto de elevadas temperaturas y una sequía que está afectando a la zona desde hace varios meses.

La nube de tierra que se observa en las imágenes fue como consecuencia del ingreso de tormenta y con lluvias en algunos lugares muy puntuales de la provincia. En esa zona las temperaturas hoy superaron los 40 grados. Al no haber cultivos sembrados y pasto en los lotes, los fuertes vientos levantaron la tierra y provocando la enorme nube.

Gancedo está en el oeste de Chaco y a unos 240 kilómetros de la capital provincial, Resistencia. En ese distrito, en lo relacionado a la actividad agropecuaria, es denominado el “domo agrícola”, donde se destacan las producciones de soja, girasol, maíz, y algo de algodón y alfalfa.

Pero además de impactar la sequía en la actual campaña agrícola, en el resto de la provincia hay una alta afectación en la ganadería.

“Toda la tierra en la provincia está trabajada pero no se estaba sembrando nada, porque la humedad del suelo se encuentra en torno al 2 y 3%, y muchos productores lamentablemente ya han decidido no continuar con la campaña agrícola, porque no había humedad suficiente para sembrar”, dijo a Infobae el productor y representante de la Federación Agraria en esa provincia, Martín Spada.

Hasta el momento y según el último Informe del Sistema de Información sobre Sequías para el sur de Sudamérica (SISSA), a nivel país el 45,52% se encuentra en un estado de “no seco”. En el resto del país en la siguiente situación: un 22,19% del territorio argentino (unos 555.812 km2) exhibe una situación de “sequía moderada”, otro 14,39% (360.466 km2), muestran una “sequía severa”, un 8,9% (222.939 km2), un área “anormalmente seca”, un 7,43% (186.148 km2), con “sequía extrema”, y otro 1,57% (39.384 km2), con un estado de “sequía excepcional”.

Gran parte del Chaco bajo alerta naranja por tormenta

La tormenta de lluvia y viento de la tarde de este jueves 12 generó algunos inconvenientes en diversas localidades, a partir de la caída de árboles, de granizo y del fuerte viento que azotó fundamentalmente en el sudoeste provincial. Sin embargo, desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se emitió un nuevo alerta por tormenta, esta vez de color naranja para gran parte del Chaco.

La advertencia acorto plazo fue emitida a las 18 horas de este jueves y tiene validez hasta las 23:59 de este viernes 13. Alerta es un mensaje de carácter preventivo que informa sobre la posible ocurrencia de fenómenos que podrían poner en riesgo el medioambiente, la vida o bienes de la sociedad.

El color naranja asegura “preparate”, ya que “se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente”.