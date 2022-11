En Salta dieron marcha atrás con el proyecto de rebautizar a una calle con el nombre de "Lionel Messi"

A tan solo días del inicio del Mundial, en la localidad de General Güemes en Salta, dieron marcha atrás con la iniciativa de rebautizar la calle Domingo Cabred (en conmemoración del médico y psiquiatra de aquella ciudad) de la avenida que atraviesa de este a oeste la localidad, por el nombre del capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi.

En una entrevista radial, el exconcejal Javier Velázquez lamentó que las autoridades locales se opongan a este proyecto de cambiar el nombre de la calle por el del astro del fútbol. Sin embargo, los ediles no le dieron pulgar arriba a la propuesta y la enviaron a comisión. No obstante, el autor de la idea no descartó la posibilidad que la iniciativa se concrete antes del inicio del Mundial de Qatar 2022, pero reconoció que "la incertidumbre es total".

Fuente: La Gaceta