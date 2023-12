Estanflación: en qué conviene invertir ante la crisis según los especialistas

A la actual crisis, se suma la anticipación del presidente electo Javier Milei de una estanflación en los primeros meses de su gestión, es decir, un periodo de alta inflación con recesión. En este marco, las decisiones de inversión se vuelven más difíciles por la caída de la actividad económica. Sin embargo, hay activos que podrían resultar rentables.

Cabe recordar que luego de su gira en Estados Unidos, Milei, en diálogo con Radio La Red y, aseguró: “Va a haber una estanflación porque cuando vos hagas el reordenamiento fiscal te va a impactar negativamente en la actividad económica. Por eso yo digo que la única billetera que está abierta es la del capital humano para dar contención a los caídos”.

Respecto de la suba de precios, el libertario indicó: "La inflación tiene que ver con lo que vos hiciste en política monetaria hace 24 meses y eso ya fue decidido, ya fue hecho. La política monetaria actúa con rezagos”.

“La inflación está jugada, ¿por qué? Porque tiene que ver con lo que hiciste hace dos años. La inflación va a seguir alta porque es el resultado del descalabro que hizo este Gobierno. Estamos creando todos los mecanismos para detener la emisión de dinero para terminar con la inflación en un lapso de entre 18 a 24 meses. Esa es la evidencia empírica del caso argentino. La convertibilidad, que funcionaba bajo esa misma regla, tardó 20 meses”, agregó.

LA OPINIÓN DE LOS ESPECIALISTAS

En este contexto, y en cuanto a opciones de inversión, Elena Alonso, analista financiera, dijo: “Si hay mucho crecimiento de la tasa de inflación y hay un estancamiento en la economía, hay dos opciones que son buenas: activos atados a la inflación, que ajusten por coeficiente CER, que estén atados a la inflación; y activos que estén atados al tipo de cambio oficial porque va a aumentar”.

En tanto, Gastón Lentini, asesor financiero, afirmó: “Considero que la posibilidad de invertir en empresas con grandes flujos exportadores puede ser una buena alternativa ya que bajaríamos la dependencia del contexto nacional y de los vaivenes de nuestra economía”

“SAMI, VISTA, CRES, ALUA pueden ser solo algunas de las muchas posibilidades para quienes quieren invertir en renta variable”, precisó.

“Otra posibilidad es continuar en activos indexados como los bonos que ajustan por CER, pero con prudencia ya que si bien el actual presidente electo mencionó que honrará todas las deudas, quisiera tener muestras fácticas de que ese camino se va a ir transitando. Expresó que 'no hay plata' y pagar bonos ajustados por CER en un contexto de alta inflación requiere justamente eso”, aseguró Lentini.

OBLIGACIONES NEGOCIABLES

Por último, “para los más conservadores que no quieran dolores de cabeza, les sugiero mirar hacia las Obligaciones Negociables dolarizadas, las cuales son bonos que emiten las empresas. Pero con mucho cuidado ya que tenemos rendimientos de 5% en muchas Obligaciones Negociables nacionales, que están sometidas al contexto y riesgos de nuestro país; mientras que un bono del tesoro norteamericano también paga 5%. Asimismo, los bonos corporativos, por ejemplo, de Ford, están alrededor del 6% anual o los de PEMEX que rondan el 10% anual”, consideró el especialista.

Por su parte, Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras, indicó que en el plano local, se podría ir hacia papeles de empresas con poder de “pricing", es decir, aquellas cuyos precios puedan seguir a la inflación sin que esto represente daños significativos en sus cantidades vendidas.

Asimismo, señaló que “otra opción son también los activos ligados a la inflación (CER) y CEDEARs, que obviamente no se verán afectados por la situación local”.

Javier Casabal, Estratega de Renta Fija de Adcap Grupo Financiero, se refirió a la situación del mercado: “Lo que se está viendo hoy es que Milei está hablando de un plan económico que no considera una dolarización desordenada, está metiendo a un funcionario que venía diciendo algo parecido que no se puede hacer una dolarización porque no hay dólares y está como ganando espacio un plan económico más moderado del estilo de Juntos por el Cambio. Entonces, esto muestra un approach más moderado”.

“Esto se refleja en la fragilidad del contado con liqui que muestra, de alguna manera, hacia dónde se va a mover el mercado. Si en estos días se sigue confirmando este approach moderado, lo vamos a seguir viendo en el contado con liquidación que puede seguir bajando”, precisó.

“Entonces, por el lado de los bonos en dólares, estamos ya encontrando un techo, mientras que del lado de los bonos en pesos, estamos encontrando niveles bajos, especialmente los bonos CER que ajustan por inflación. Pero como la fragilidad del mercado está latente, creemos que hay muchos o una buena parte del mercado que va a seguir prefiriendo posicionarse en bonos duales, por la expectativa de un salto cambiario que es inminente”, agregó.

