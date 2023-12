Este lunes se espera una nueva suba del dólar oficial

Si bien el precio de contado del tipo de cambio mayorista subió apenas 0,6% a $363,70, el mercado precalentó motores este miércoles para enfrentar una inminente y probable devaluación: n egoció un dólar a $500 para el próximo lunes en el SIOPEL , el sistema del Mercado Abierto Electrónico (MAE) en el que se realizan las negociaciones del tipo de cambio oficial. Esto responde a la expectativa respecto del cambio de gobierno, que se concretará este domingo, a los precios que se negocian en el mercado de futuros, y a los trascendidos que hubo en el último tiempo respecto de lo que puede pasar con el precio del peso bajo la nueva gestión.

Y es que se espera que se implemente una devaluación -la más preanunciada del último tiempo- que lleve el valor de la divisa estadounidense a al menos a la zona de $470-$500 a 48 horas o T+2 (un 38% más que el precio de contado), según las operaciones de este miércoles, aunque bien valen algunas aclaraciones.

Básicamente lo que sucedió en esta jornada fue la concreción de un puñado de operaciones concertadas entre privados, por unos u$s4,5 millones, pero a liquidar el próximo lunes (este viernes es feriado), aunque sin ser convalidada por el Banco Central. "Son operaciones con fecha de cierre el lunes. Asumen el riesgo", señalaron a Ámbito fuentes cercanas a la autoridad monetaria, ante la consulta sobre la dinámica que se observó en la rueda.

Por ende, no necesariamente se vaya a convalidar la devaluación del peso en dichos valores, pueden ser más altos (como indica el mercado de futuros, que operó para fines de diciembre a $769,95, o sea un 111,7% más que los valores spot de este miércoles), o más bajos.

"En definitiva lo que marcaron estas operaciones entre privados es que el propio segmento mayorista está descontando un aumento bastante significativo del tipo de cambio, por debajo de los niveles de que incluso se esperan", comentó a Ámbito el analista Salvador Vitelli.

"Esto no indica, ni confirma que vaya a haber una devaluación", reforzó Gustavo Quintana, de PR Operadores de Cambio. Sucede que aún no está confirmado que se vaya a avanzar en este sentido. Sin ir mucho más lejos, la semana pasada, el mercado también negoció un tipo de cambio más alto para el oficial cuando, de un jueves para un viernes, se esperaba que llegara una devaluación que al final no fue. Pero, tal como sostuvo Quintana, "en este caso, se justifica más por el cambio de gobierno y los trascendidos sobre que va a pasar con el dólar".

El riesgo, según apunta el economista Gabriel Caamaño desde su cuenta de la red social X (ex Twitter) es que "se está operando el lunes en el mercado oficial de cambios (el MULC), pero sin referencias explícitas de nada".

Vale remarcar que es el Banco Nación, la entidad que fija el cierre oficial del tipo de cambio en base al último precio operado en el segmento de contado. No toma en cuenta para determinar el valor del cierre los precios que se operan T+1 y T+2. "Lo que se operó para el lunes son operaciones de cobertura, que seguramente tienen algún fundamento en algún pase que tienen algunos bancos. No hay que olvidarse que las entidades financieras no pueden aumentar esa posición, no fueron compras especulativas, fue algo que se tuvo que operar y el Central no intervino en ese plazo, dado que no depende de la actual administración, y seguramente no le interesó intervenir ahí", explicó una fuente de mercado.

Esta semana estuvo circulando en el mercado un informe de la Sociedad de Bolsa Bull Market -de la familia Marra-, que estimó que podría haber dos saltos cambiarios: uno este mes, para llevar la cotización oficial a entre $640 y $650 (valor que también estimó el designado ministro del Interior Guillermo Francos) y otro en febrero, que sería el "salto definitivo de convergencia".

En medio de una alta expectativa - y diversos rumores - respecto a la política cambiaria a partir del 11-D, los operadores van pasando en limpio que no sólo habría un fuerte reacomodamiento del dólar oficial, sino también que la brecha debería recortarse fuertemente, unos 100 puntos porcentuales. "Por ahora los consensos indican que el tipo de cambio se ubicaría en el orden de los $650 y la brecha en el 50%. De ahí que los dólares financieros parecerían transitar una etapa de mayor estabilización entre los $900 y $ 1.000, más allá de reconocer que esos valores deberían ir acompañando la aceleración de la inflación - a raíz de los precios relativos - en los próximos meses", resaltó el economista Gustavo Ber.

Dólar: qué dice el mercado de futuros

Más allá del precio que se pactó para el próximo lunes, el mercado de futuros volvió a recalentarse este miércoles en el Matba-Rofex, con una firme suba de precios en todos los plazos, destacándose el incremento del tipo de cambio para junio próximo (+5,3%). A continuación, repasamos las variaciones y los precios que registraron los contratos:

Diciembre 2023: +4,2% a $769,95 (tasa implícita 1.774,22%)

Enero 2024: +3,9% a $870 (913,36%)

Febrero 2024: +4,2% a $958 (702,14%)

Marzo 2024: +4% a $1.040 (606,38%)

Abril 2024: +4,9% a $1.130 (527,66%)

Mayo 2024: +4,3% a $1.225 (488,64%)

Junio 2024: +5,3% a $1.300 (458,63%)

Dólar: BCRA aceleró venta de reservas

El Banco Central (BCRA) profundizó la venta de reservas este miércoles, al quedar con un saldo negativo de u$s149 millones, el monto más importante en dos meses. En las cuatro jornadas que van de diciembre, el BCRA realizó ventas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) por u$s365 millones.

El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s302,678 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por u$s60 millones y el mercado de futuros Rofex por u$s260 millones.

En tanto, el dólar minorista -en base a las pantallas del Banco Nación- se ubicó cincuenta centavos por encima de lo registrado el martes, en un promedio de $379 para la venta y $361 para la compra. Por su parte, la cotización para las compras con tarjeta en el exterior avanzó a $972,34.

En el segmento bursátil, los tipos de cambio operaron con subas: el dólar CCL avanzó 2,6%, para ubicarse en $933,11; mientras que el MEP subió 0,4% y quedó en $938,01.

Por último, el dólar blue rebotó $45 hasta los $955 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la City.

