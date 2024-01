Excombatientes denunciaron "vuelos ilegales" a Malvinas y aseguraron que "está en riesgo la soberanía"

El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata denunció este lunes que la última semana se efectuaron "vuelos de dudosa procedencia" hacia las Islas Malvinas y advirtió sobre una supuesta connivencia política del Gobierno argentino, al tiempo que rechazó el supuesto incumplimiento de tratados internacionales que, dijo, ponen "en riesgo la soberanía nacional".



"Mientras se desarrollan ejercicios militares en Malvinas el Gobierno nacional no ha emitido comunicado alguno por las escandalosas operaciones logísticas desde y hacia Malvinas de las fuerzas ocupantes violando resoluciones de la ONU, particularmente la Zona de Paz y Cooperación en el Atlántico Sur, (ZPCAS) que fue establecida en 1986 a través de la Resolución 41/11 de la Asamblea General de las Naciones Unidas", expresaron los excombatientes.



En esa línea, el CECIM denunció que "al parecer el Ministerio de Defensa a cargo de Luis Petri creó un 'Triángulo de las Malvinas' donde desaparecen aviones, especialmente británicos, y otros de dudosa procedencia de los controladores que tiene nuestro país".



Y se ejemplificó que "en este breve período que abarca desde al lunes 22 de enero hasta el viernes 26 registramos con elementales buscadores vuelos que ameritan un análisis pormenorizado, entendiendo necesaria la intervención urgente de las agencias estatales correspondientes".



"Un detalle que nos llama mucho la atención fue el vuelo realizado por la aeronave Bombardier Learjet Matrícula LV-GQR de la empresa Pacific Ocean S.A. que partió este jueves 25 de enero desde el Aeropuerto de San Fernando con destino Monte Agradable, Islas Malvinas. ¿Cuál fue el motivo? ¿Fue autorizado por la Cancillería? La ANAC debería estar dando información de la autorización o no autorización, y si fue autorizado quiénes viajaron en ese vuelo", advirtió la entidad.



A la vez, los excombatientes de La Plata se preguntaron: "¿Serán empresarios petroleros? ¿Socios de Navitas? Lo más llamativo, es que una hora después de su aterrizaje en Monte Agradable Malvinas, partió rumbo a Comodoro Rivadavia y desapareció del mapa", razón por la cual hablan de "del misterio del Triángulo de Malvinas", en alusión al mítico Triángulo de las Bermudas, donde desaparecían aviones.



En ese sentido, sostuvieron que "el silencio de la canciller Diana Mondino es obsceno y complaciente con el Gobierno de Uruguay que permite desde Montevideo completar el puente aéreo desde la Base Militar Brize Norton en Oxfordshire, ubicada al noroeste de la Ciudad de Londres hasta Malvinas".



"Queremos advertir que estamos ante una situación de gravedad institucional inaudita, que está en riesgo la Soberanía Nacional ante un plan de entrega que se advierte por los propios dichos del Presidente (Javier) Milei, de la Canciller Mondino y de la Vicepresidenta Villarruel", añadieron.



Finalmente, repudiaron que "el alineamiento geopolítico que expresa la gestión de Gobierno nacional, se expresa en gran parte en el DNU 70/2023, derogando la Ley de Tierras permitiendo la extranjerización, el artículo 27 bis de la Ley de Pesca 26386 que viola la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional, nuevamente se entrega la iniciativa en el Atlántico Sur a los británicos y sus socios que proyectan para fin de año comenzar la explotación petrolera en Malvinas con las empresas Rockhopper y Navitas".