Feroz ataque de perros en Córdoba resultó en la trágica muerte de una joven de 15 años: el dolor de su tía

Trinidad, de tan solo 15 años, salió a pasear los perros de su tía el domingo cerca del mediodía en el barrio Estación Flores de la ciudad de Córdoba . Aunque las mascotas regresaron a casa, ella no lo hizo.

Desesperada por encontrarla, Noelia Ballesteros salió en su búsqueda, pero no tuvo éxito. Cuando acudió a la policía para denunciar su desaparición, le informaron que habían encontrado a una persona en la zona, pero debido a la gravedad de las heridas y al hecho de que ya había sido trasladada al Hospital de Urgencias, no pudieron identificarla.

La adolescente había sido brutalmente atacada por dos perros de raza dogo. Uno la sujetó por las piernas, mientras que otro destrozó su cabeza. Trinidad sufrió dos paros respiratorios y fue llevada al quirófano en estado de inconsciencia. Los médicos se vieron obligados a realizar una reconstrucción de su oreja, cara y cabeza. Los animales le mordieron dos arterias y perdió una gran cantidad de sangre.

Lugar donde la adolescente fue atacada en Córdoba

Noelia, con los ojos llenos de lágrimas, compartió con Arriba Córdoba que su sobrina "no pudo resistir" debido a la gran pérdida de sangre. Con la voz entrecortada, añadió: "Todo lo que le daban, su cuerpo lo rechazaba". Los médicos planeaban dar un nuevo informe al mediodía del lunes, pero lamentablemente, en la madrugada de ese mismo día, Trinidad falleció.

La tía tenía esperanzas de que su sobrina se recuperara. Sin embargo, al regresar a casa, recibió la terrible noticia de que la salud de la joven había empeorado. Regresó rápidamente al hospital para despedirse de ella. Llena de impotencia, expresó: "Me llena de rabia, esta gente ya tenía denuncias porque los perros salían y atacaban, pero no hicieron nada. Tuvo que suceder esto y la que he perdido soy yo".

Según reveló, su sobrina amaba a los animales y siempre se preocupaba por rescatar perros y buscarles un hogar. "Ella irradiaba luz y brindaba amor a mucha gente. Todos la adoraban", afirmó con tristeza. "Ya no está conmigo, me duele en el alma. No puedo hacer nada para tenerla de vuelta".