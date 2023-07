Fracasó en Diputados el intento de derogación de la Ley de Alquileres

El bloque de la UCR y el interbloque de Juntos por el Cambio (JxC)) no pudieron avanzar en el tratamiento de cambios a la ley de Alquileres, Ley N° 27.551, conocida como Ley de Alquileres, ya que la votación contó con 113 votos negativos contra 102 afirmativos, cuando las mociones especiales requieren del 75% de acompañamiento.

En este sentido, el diputado radical Mario Negri pidió convocar a una sesión especial para el 23 de agosto, una semana después de las PASO, para debatir la derogación de la Ley de Alquileres: “Vamos a poder dar una solución definitiva al problema y dar un mensaje claro a todos los ciudadanos”.

La postura de la oposición no fue conversada previamente en ninguna sesión y fue el diputado de JxC Hernán Lombardi lanzó en su exposición: "¿Qué les parece si derogamos hoy, ya, todos juntos?". Al no alcanzar en número necesario la norma sigue vigente tal como está.

Proponemos derogar hoy mismo la ley de alquileres.

Aliviaría la angustia de millones de argentinos.

Pero los diputados kirchneristas miran para otro lado.

No escuchan a la gente. Sólo tienen oídos para el presidente inexistente, para su jefa y para el ministro candidato. pic.twitter.com/KCrAQhNjA9 — Hernán Lombardi (@herlombardi) July 5, 2023

Proponen regular los alquileres turísticos temporarios en San Salvador de Jujuy

Los altos precios, las pocas propiedades en oferta y la inestabilidad son algunos de los factores que generaron el traslado de las viviendas en alquiler tradicional al sistema temporario , donde es posible obtener un mejor rendimiento y generar una actualización de los valores de forma periódica. Por eso, en San Salvador de Jujuy creció la oferta de este tipo de alojamiento y desde el municipio buscarán generar una regulación.

Lisandro Aguiar, presidente del Concejo Deliberante de San Salvador, indicó en diálogo con Canal 7 que constituye uno de los temas en agenda para abordar durante el segundo semestre en el marco de la actividad legislativa.

El edil sostuvo que es fundamental la “regulación de departamentos temporarios en Jujuy, porque necesitan tener control y seguridad” , planteó y se refirió a lo ocurrido en Humahuaca meses atrás, donde murieron dos turistas que estaban alojados en un lugar que no contaba con habilitación.

Aguiar sostuvo que se trata de una de las propuestas pensadas para los meses venideros. “Estamos coordinando una agenda de trabajo con varias iniciativas, muchos proyectos interesantes que fueron presentados desde las distintas bancadas, con los diferentes concejales", expuso.

En ese sentido, aseveró que se dará inicio "a una serie de reuniones participativas con instituciones, con funcionarios municipales y con funcionarios provinciales para poder elaborar los mejores proyectos posibles”.

AUMENTÓ LA OFERTA DE ALQUILERES TEMPORARIOS EN JUJUY

"Es una nueva forma de trabajar las propiedades en alquiler y conviene mucho más que alquilar mensualmente, pero la mayoría sigue trabajando con las rentas habituales", indicó al respecto Susana Marino, referente de la Cámara Inmobiliaria de Jujuy en diálogo con GPS por AM630.

"La demanda es alta y hay muy poca oferta, a pesar de los valores que hoy tenemos en los alquileres", evaluó y agregó en ese sentido: "cuando hay demasiada demanda y poca oferta los valores van a crecer y es lo que estamos viviendo".