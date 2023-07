Gasoducto Néstor Kirchner: "Estamos declarando la independencia energética", dijo Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, encabezaron el acto de inauguración del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) en la ciudad bonaerense de Salliqueló, en lo que es además la oportunidad de exhibir la primera foto de unidad de la coalición oficialista para las PASO.

El presidente Alberto Fernández expresó una "satisfacción personal muy grande" por la realización del gasoducto Néstor Kirchner durante su gobierno y le reprochó al grupo mediático Clarín una tapa que publicó el día que el mandatario llamó a licitación en abril de 2022, donde lo mencionaban "muy chiquito".



"Estamos recuperando la soberanía energética y tengo una satisfacción personal muy grande porque lo hicimos. No lo hice solo, lo hicimos", señaló Fernández y agregó: "Clarín, este es el gasoducto que te dije que íbamos a hacer".

Por otro lado, Fernández recordó que "cuando llegamos al gobierno no existían los ministerios de Trabajo, de Ciencia ni de Salud", porque "no eran necesario para ellos", el gobierno de Mauricio Macri, y afirmó que desde Unión por la Patria "creemos que hace falta un Estado presente capaz de impulsar el desarrollo".



"No es verdad que la actividad privada puede resolver todo eso. Lo dice alguien que hoy tiene el orgullo de decir que tiene 6400 obras públicas vigentes en todo el país. No existe municipio en toda la Argentina que no haya tenido obra pública. De las 6400 obras, 3602 están terminadas. Las empezamos y las terminamos. Hay hospitales, escuelas, rutas, obras hidráulicas. Gracias, Gabriel Katopodis por todo tu esfuerzo", expresó al referirse al titular de Obras Públicas.

Finalmente, llamó hoy a "preservar la unidad de los que queremos que la Argentina crezca y avance", al advertir que "las elecciones se avecinan y no todo es lo mismo en política".



Al encabezar la inauguración del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), el mandatario convocó a mantener la "unidad" para "preservar los derechos de los que trabajan y distribuir adecuadamente los ingresos", entre otros puntos.

Y completó: "La industria es la que permite el desarrollo de las naciones. No hay un designio que nos haya condenado a ser el supermercado del mundo, podemos ser el mismo país que alguna vez hizo autos y aviones, que hizo como hoy un gasoducto. No somos un país sin destino, tenemos un destino formidable que hace falta que nos unamos para logarlo como nos unimos en esta gesta para lograr este gasoducto".

La actividad se realizó en la Estación de Medición Salliqueló del gasoducto, en la ruta provincial 85, altura kilómetro 285 (junto a la planta compresora Saturno), donde se conecta con la red troncal, informó la empresa Energía Argentina (Enarsa).

Transmisión en vivo: