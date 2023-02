Gripe aviar en Jujuy: descartan que exista la posibilidad de contagiarse comiendo pollo o huevo

Luego de que se confirmara el primer caso de gripe aviar en Jujuy y se declarara la emergencia sanitaria, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, buscó llevar tranquilidad al informar la “imposibilidad” de que se produzca un contagio en las personas por comer pollo o huevos .

“No hay posibilidad de contagiarse consumiendo pollo o huevo”, afirmó el funcionario al mismo tiempo que aclaró que “el contagio se podría dar si algún ciudadano manipula sin protección a un ave infectada”.

“Tenemos que estar atentos, pero queremos llevar tranquilidad. Es un tema que afecta más al sector productivo. Se contagia vía las aves migratorias”, añadió Bahillo en declaraciones a FM Urbana Play.

“El desafío es que esta enfermedad no ingrese a los sistemas productivos. Desde el punto de vista de la salud de la gente, quiero llevar tranquilidad”, destacó el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Por último, explicó que, desde hace un tiempo, “estábamos trabajando con las distintas fuerzas de seguridad y parques nacionales para estar preparados para este momento”.

CÓMO SE TRANSMITE

Desde el Ministerio de Salud indicaron que la transmisión es baja pero puede producirse al tocar un ave enferma. No está probada la transmisión por ingesta. La recomendación general para manipular alimentos es el lavado de manos.

"Este virus no se transmite por la ingesta. El contagio en humano se puede provocar por una mala manipulación", dijo Bahilo, que recomendó no tocar el ave sino comunicarse con el Senasa para seguir el protocolo.

Los mamíferos son susceptibles de contagio, sobre todos los marinos que toman contacto con las aves, indicó Acerbi.

CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE LA GRIPE AVIAR

Los síntomas en humanos tienen que tener como antecedente el contacto con aves. Como se trata de una influenza, los síntomas son respiratorios, coinciden con los de una gripe.

Desde el Ministerio de Salud de la Nación se recomienda seguir las siguientes medidas de cuidado:

• Lavado frecuente de manos con agua y jabón o usar desinfectantes a base de alcohol

• Evitar el contacto directo con aves silvestres y, de ser posible, solo observarlas desde lejos.

• Evitar tener contacto sin protección con aves de corral que parecen estar enfermas o muertas.

• En relación a aves en grandes ciudades (gorriones, palomas) el riesgo se considera muy bajo ya que estas aves no se han mostrado hasta el momento muy susceptibles al virus.

• En caso de encontrarse algún ave enferma o muerta, evitar el contacto y dar aviso a las autoridades sanitarias del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

• No tocar superficies que podrían estar contaminadas con saliva, mucosa o heces de aves silvestres o de corral.

• Actualmente, no hay restricciones para viajar a zonas afectadas por influenza aviar. Sin embargo, se recomienda que las personas que viajan a zonas con brotes de influenza aviar tomen las medidas de prevención necesarias para evitar el riesgo de contraer la enfermedad.

Ante la detección de aves muertas o con dificultades de locomoción, dar notificación al SENASA.

Vías de notificación:

• Oficina local del Senasa

• App “Notificaciones Senasa”

• [email protected]

• apartado "Avisá al Senasa" en https://www.argentina.gob.ar/senasa

• Teléfono 11 5700 5704

LA PALABRA DEL MINISTRO DE SALUD DE JUJUY