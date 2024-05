Hablaron los exjugadores de Vélez denunciados por violación: "Perdimos todo"

Mientras la investigación avanza en Tucumán, tres de los cuatro exjugadores de Vélez acusados de abusar sexualmente a una periodista de 24 años continúan en prisión domiciliaria en un exclusivo barrio cerrado. Dos de ellos, Braian Cufré y Abiel Osorio , brindaron una entrevista en la que aseguraron que todo lo que sucedió en la habitación 407 de un lujoso hotel tucumano “fue consentido”.

“La denuncia que nos encontramos fue un golpe muy duro y en su momento no pensé en salir a aclarar nada, entendía que había un proceso que se tenía que investigar. Hoy a más de dos meses de lo que pasó hay muchas pruebas de por medio, se nos acusa de algo muy grave y realmente es algo que no pasó así” empezó diciendo Cufré.

El lateral de 27 años, que tiene otra denuncia por violación de parte de una expareja, contó que decidió romper el silencio porque “sentía la necesidad de salir a hablar y expresarme un poco porque uno pierde mucho en el camino y te estoy hablando de familia, que es lo principal, trabajo, muchas cosas que duelen mucho”.

Respecto a la denunciante, el defensor dijo que “no la conocía” y que ella le había mandado mensajes antes de que Vélez viajara a Tucumán para su partido de la Copa de la Liga. “Yo nunca los respondí y el día que jugamos con Atlético Tucumán, creo que fue después de que subimos al micro, me manda otro mensaje más a lo que yo no le respondo nuevamente. Eso es lo que te puedo decir. Después, es verdad que ella tuvo esa conversación con Sebastián (Sosa) y sabía que estábamos en la habitación tomando algo. La idea era pasar un buen momento nada más, fue algo muy tranquilo, charlar tomar algo, nunca pasó nada malo ahí dentro”, aseguró en charla con Telefe.

En cuanto al encuentro con la joven, Cufré reconoció que existió pero que “todo lo que pasó ahí adentro fue consentido, nada fue sin que ella quisiera”. Por último, se defendió y le dejó un mensaje a la periodista que los denunció.

“Acá no se trata de encontrar una verdad de ellos o una verdad nuestra, hay una sola verdad y es lo que pasó esa noche. Lo que tuve que decir lo dije ante un juez. Dije lo que pasó: todo lo que pasó fue consentido, nada fue sin que ella quisiera”, aseguró y cerró: “Yo no le guardo rencor para nada (a la denunciante), no sé por qué hizo esto, sinceramente no sé, no entiendo, no sé qué es lo que busca, ya mucho más no hay para hacernos, perdimos todo ya. No le diría nada. Ojalá que salga todo a la luz y la gente se dará cuenta cómo fueron las cosas y que esto sirva para que no vuelva a pasar algo así. Estamos a entera disposición de la Justicia, queremos que se termine esta pesadilla”.

Abiel Osorio, por su parte, mantuvo la misma versión que su compañero y sostuvo que hubo consentimiento. “Sentimos angustia por lo que muestran las personas que nos acusan a nosotros. Da angustia por lo que no muestran en realidad. Quieren justificar cuestiones que el sentido común, sin ser abogado, te das cuenta. Acá hubo mensajes previos y posteriores al hecho, hay imágenes, hay un video del hotel y hay cosas que no coinciden con lo denunciado. Nadie hizo nada sin el consentimiento de nadie, todas las partes estuvieron ahí y no pasó nada”, se defendió el delantero de 21 años.

En ese sentido, destacó: “La verdad es que nosotros no drogamos a nadie como veo que andan diciendo por ahí, no obligamos a nadie en contra de su voluntad esa noche. Confío en Dios, en la Justicia tucumana y espero que esto se resuelva lo antes posible”. Por último, dejó un mensaje para la denunciante: “No guardo rencor sobre ella, confío en la Justicia y queremos que esto salga lo más pronto posible”.

CUÁLES SON LOS CARGOS CONTRA LOS EXJUGADORES DE VÉLEZ DENUNCIADOS POR ABUSO SEXUAL

José Florentín y Braian Cufré están imputados por abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas.

Abiel Osorio está imputado por abuso sexual con acceso carnal.

Sebastián Sosa está imputado como partícipe secundario del abuso sexual agravado.

Fuente: Todo Noticias.