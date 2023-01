Hablaron los rugbiers en el juicio: llantos, pedidos de disculpas y arrepentimiento

Después de un cuarto intermedio se retomó la audiencia en el segundo día de alegatos en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa. Los acusados tomaron la palabra, algunos lloraron, otros pidieron disculpas y expresaron arrepentimiento.

Las declaraciones de los rugbiers:

Máximo Thomsen se quebró al hablar ante el tribunal. “Quiero pedir perdon a las familias y a las peronas afectadas. Me lastima muchísimo porque es un chico de nuestra edad. Ojalá pudiéramos volver el tiempo atrás”, comenzó y en llanto siguió: “Estoy muy arrepentido. Siempre vamos a acatar lo que ustedes decidan”.

LA ÚLTIMA PALABRA DE LOS ACUSADOS ANTES DEL VEREDICTO

Enzo Comelli, que habló luego de Thomsen, ofreció sus “sinceras disculpas”; mientras que Luciano Pertossi señaló: “Quiero pedirles disculpas a los padres de Fernando Báez Sosa. Nunca quise ni quería participar en una pela donde fallezca una perona. Pido disuclpas por todo lo malo. Lo que decidan o digan va a ser lo correcto, y le pido a Dios que sea bueno para todos”.

Blas Cinalli comenzó ofreciendo disculpas “a todas las personas acfectadas por todo lo que pasó”. Y continuó: “Es muy triste, no hubo ningún plan ni nada de lo que se dice”.

Matias Benicelli:, por su parte, al igual que otro de los imputados, le pidió “perdón a la familia de Fernando”. Y agregó: “Nunca tuve ninguna intención de matar a nadie”.

Ciro Pertossi, por su parte, dijo: “Estoy muy arrepentido de todo lo que pasó, perdón a la familia”. Mientras que Ayrton Viollaz, señaló: “Quiero pedirle perdón a la familia de Fernando. Jamás pensé que iba a pasar algo así. Muchas gracias por el espacio. Qué Dios los bendiga”.

Lucas Pertossi fue el primero en hablar ante los jueces en sus últimas palabras. Se paró, tomó el micrófono y dijo: “Le pido disculpas a la familia de Fernando. Estoy muy mal desde ese día hasta hoy. Nunca tuve intención de matar a nadie”.

Lucas Pertossi fue el primero en declarar

Después de la palabra de los rugbiers, la segunda audiencia se dio por finalizada y las partes acordaron que el veredicto se lea el lunes 6 de febrero a las 13 horas. Ese día los acusados conocerán la sentencia del tribunal.

Se conoce la fecha del veredicto

"Voy a pedir la absolución porque el hecho no está probado, afirmó Tomei, abogado de los rugbiers

En la segunda jornada de alegatos en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell. La misma es televisada en vivo por el canal oficial de YouTube de la Suprema Corte de Justicia. La defensa de los rugbiers, encabezada por Hugo Tomei, brinda su testimonio.

“Voy a pedir la absolución de los imputados porque el hecho no está probado”, dijo Hugo Tomei, el abogado de los ocho rugbiers de Zárate acusados por el homicidios de Fernández Báez Sosa.

“Los acusadores probaron otro hecho. Es fácil: ocho sujetos adultos de sexo masculino acordaron darle muerte a Fernando Báez Sosa. Lo primero es que señalan a Thomsen como la persona que tuvo el conflicto. Si la sentencia dice que el problema lo tuvieron los ocho, pero señala a uno solo, no hay coherencia”, expresó.

“El debate es para que se confirme si esto se dio o no. No hay acusación subsidiaria y no se dio espacio a la defensa para ampliar. Cuando hablamos de hecho hablamos de conducta. Si son ocho, no puede ser uno”, argumentó.

Frase de Tomei

Y siguió: “De estos ocho, cinco le pegaron a Fernando Báez Sosa y tres a los amigos de Fernando Báez Sosa. Por supuesto que está el previo acuerdo. ¿Qué sucedió en el alegato? Todos le pegaron a Fernando Báez Sosa. No estamos hablando de lo mismo. Para que se entienda bien: es una cuestión extremadamente técnica. Se prueba lo que se imputa y se imputó otra cosa distinta de la que se alegó ayer”.

Tomei se puso de pie. “Hablan de tres que no le pegaron a Fernando (Lucas, Luciano Pertossi y Ayrton Viollaz) pero tampoco surge quién de los tres que le pegaban a los amigos. Yo me tomaría el trabajo de preguntar a Lucas Pertossi a quién le pegó para terminar de cerrar esta indeterminación”.

A medida que habló de cada uno de ellos, le solicitó que se paren. Los imputados lo hacen y vuelven a sentarse. El primero fue Lucas.

“Ayrton -le habla al joven- resulta que vos sos la persona que arengaba para concretar este homicidio. Dicen que los golpes se dieron después de tu accionar. El grito de combate no puede ser probado porque nos estamos defendiendo de otra cosa”.

“Tengo que hacer algunas críticas. No hay duda de que toda la evidencia está contaminada”, alegó. “La sentencia que se pueda dictaminar va a intentar aproximarse, conozco el amor por el derecho que tienen los jueces, pero no pueden salir de una cuestión como esta”.

Luego se refirió a los testigos que declararon en las audiencias. “Algunos lloraron. Otros se abrazaron con el particular damnificado. Otros dijeron que estaban parados en la puerta de Le Brique y dijeron que no se veía, por ejemplo, la chica que le practicó RCP”.

“Nunca hubo un plan para matar”, aseguró Tomei

Tomei consideró que los acusadores no demostraron el dolo. “El perito no pudo determinar cuál de los golpes causó la muerte”, dice. Y luego pasa a la figura del rugbier que tomó mayor protagonismo durante el proceso.

“Se habló mucho de Máximo Thomsen como el líder, el monstruo. Esa pisada, que él reconoce, no lastimó la boca, la encía, las piezas dentales o los labios. Sin dolo no hay caso”.

“A falta de pruebas, dicen que en los siete minutos que salen del boliche, ahí acordaron el plan: falso o inverosímil o poco consistente. Nunca hubo un plan para matar. Aunque no se le crea a Máximo Thomsen, ¿cómo se le va a creer a Máximo Thomsen? ¿Cómo le vamos a creer si es un asesino, un salvaje?”, preguntó con ironía.

“Son inocentes hasta que una sentencia diga lo contrario”. Luego, Tomei hace referencia al homicidio en riña y señala que, si se implementa esa figura penal, “ya estarían en libertad. Es el adecuado cuadro contexto en el que una sentencia debe ser dictada”, señaló.