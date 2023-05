Hot Sale 2023: cuándo inicia y cómo aprovechar las mejores promociones

El próximo 8 de mayo comenzará una nueva edición de Hot Sale, uno de los eventos de venta online más esperados.

Según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, en el año 2022 tuvo récord absoluto en cantidad de empresas participantes (con más de 1.000 empresas), y un incremento del 69% en la facturación en relación con el año anterior.

Incentivados por las ofertas y beneficios, cada vez son más los argentinos que aprovechan el Hot Sale para animarse a hacer compras por internet, como también para planificar su próximo viaje.

¿QUIÉNES PARTICIPARÁN DEL HOT SALE?

En la página oficial del evento se destaca la participación de supermercados (Más Online), farmacias, Mercado Libre, tiendas de indumentaria, electrónica, deportes y fitness, ordenadas por categorías que se pueden consultar en hotsale.com.ar.

“Sin dudas, el Hot Sale es el primer gran evento del año para emprendedores, PyMEs y grandes marcas de todo el país. Como cada año, desde Tiendanube potenciamos y acompañamos a los negocios para que sus ventas no tengan límites. Somos muy optimistas con respecto a las proyecciones para esta edición, el comercio electrónico viene creciendo sostenidamente y cada vez son más las marcas que se animan a dar el salto, a abrir su propia tienda nube y vender en estos eventos que son grandes impulsores de ventas” comentó Franco Radavero, Country Manager de Tiendanube en Argentina, por ejemplo, una de las participantes, que a su vez agrupará a comerciantes de todo el país que tienen negocios abiertos en su plataforma.

Asimismo, Avon participará del evento, y desde la empresa contaron que estarán ofreciendo 2x1 y hasta 70% de descuento en algunas categorías.

“Eventos como Hot Sale ayudan a potenciar los emprendimientos (de las revendedoras), llegar a nuevos clientes y vender más. Tenemos muy buenas expectativas y esperamos superar las ventas de Hot Sale y Cybermonday del año pasado”, afirmó Eric Caamaño, Head de E-commerce en Avon.

En la categoría de Maquillaje, Avon ofrece 2x1 y hasta un 60% off en productos seleccionados; dentro de la categoría Cuidado Corporal, la línea de cremas corporales y de manos Encanto tendrá hasta un 45% de descuento en sus sets y 2x1 en cremas para manos; adelantándose al Día del Padre, ofrecerán descuentos en las fragancias masculinas y hasta un 50% off en sus perfumes para mujer, Eve y TTA Absolute; por último, encontrarán promociones especiales que irán desde el 50% off y 2x1 en sets de la línea de ollas y sartenes Cucina Donna, hasta un 70% off accesorios para el Hogar.

ANTICIPARSE AL HOT SALE PARA VIAJAR “EN CUOTAS”

Para empezar, es importante contar con una lista de lo que se desea conseguir. Ya sean destinos para viajar, productos tecnológicos o indumentaria, es fundamental saber qué se busca, pero sin dejar de estar abiertos a las opciones variadas que puedan surgir durante estos 3 días.

En cuanto a viajes, se recomienda no solo tener listados los potenciales destinos para visitar, sino también, ser flexible con respecto a las fechas y los lugares elegidos. No quedarse con una idea fija, permitirá explorar posibilidades que no estaban contempladas, que pueden ser incluso más beneficiosas.

Estar alerta a las oportunidades

Otra gran estrategia que pueden aplicar los compradores es mantener la guardia alta ante promociones destacadas, ya que estas pueden tener una duración de tan solo algunas horas. Para lograr esto, es recomendable seguir a las cuentas oficiales de las marcas y del Hot Sale, suscribirse a sus envíos de información como Newsletters, y estar siempre disponibles ante la oportunidad de realizar la compra.

Mantener la calma

Frente a la inseguridad sobre si comprar o no, es mejor tomarse un tiempo y revisar las prioridades. La cantidad de ofertas puede ser abrumadora, pero con la preparación necesaria y un objetivo en mente, es posible aprovechar al máximo las ofertas.

El Hot Sale es una oportunidad única que puede ser ampliamente aprovechada por quienes deseen para viajar por el mundo y por el país, en el caso de Smiles Argentina, los clientes podrán acceder a ofertas para volar a destinos únicos, ya sea pagando con millas o combinando millas con pesos argentinos.

COMPRAR MILLAS, UNA OPCIÓN PARA VIAJAR EN CUOTAS

Si bien la mayoría de las líneas aéreas cuentas con programas de acumulación de millas cuando se viaja con esa compañía o con las asociadas, o se utilizan los puntos que se acumulan con los consumos de la tarjeta de crédito de un banco determinado, Smiles también ofrece la posibilidad de comprar desde 1.000 a 40.000 millas al año y pagarlas en pesos con débito o crédito (que tienen una validez de 12 meses).