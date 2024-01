Jubilaciones ANSES: ¿cómo será el ajuste en 2024?

El escenario de las jubilaciones en 2024 está marcado por incertidumbres y posibles cambios, con el Gobierno dando pasos hacia un acuerdo con la oposición "dialoguista". La atención se centra en cómo se llevará a cabo la actualización de las jubilaciones, un tema crucial en el proyecto de ley ómnibus que actualmente se discute en la Cámara de Diputados.

En las últimas horas, se han introducido correcciones al proyecto para lograr un entendimiento con la oposición. Entre los cambios clave se encuentra la reducción de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo, la implementación de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria vinculada a la inflación, y la exclusión de YPF del listado de empresas públicas sujetas a privatización.

Una de las áreas más delicadas es la fórmula de actualización de las jubilaciones, que también afecta prestaciones sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH). El proyecto propuesto por el presidente Javier Milei busca suspender el sistema actual y reemplazar la fórmula de actualización trimestral con ajustes periódicos por decreto. Estos ajustes, según el texto, se basarían en "criterios de equidad y sustentabilidad económica", y no serían uniformes para todos.

¿Qué propone la ley ómnibus sobre los haberes de los jubilados?

El proyecto de ley enviado por el presidente Javier Milei suspende el sistema actual y busca reemplazar la fórmula de actualización trimestral (que toma el 50% de la recaudación de ANSES y el 50% de la variación salarial) con una nueva modalidad de ajustes por decreto.

El mismo será periódico de automático y el texto menciona que se tendrá en cuenta "criterios de equidad y sustentabilidad económica". Además, propone que las subas no sean iguales para todos.

Los sectores "dialoguistas" de la oposición, entre quienes se encuentran principalmente los espacios que integran Juntos por el Cambio, le acercarían al oficialismo una propuesta de actualización de las jubilaciones de forma mensual y por la inflación medida por el INDEC en el Índice de Precios al Consumidor.

Desde el Gobierno aseguran que la intención es que las jubilaciones más bajas no pierdan poder adquisitivo. Sin embargo, no aclara que ocurrirá con el resto. El ajuste por inflación no sería la opción preferida por el Ejecutivo, que busca mediante el recorte del gasto equilibrar las cuentas.

De momento no está descartada ninguna opción, incluso la de reponer la fórmula que estaba vigente.