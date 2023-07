Jubilados y pensionados ANSES: quiénes cobran el nuevo refuerzo en julio de $17.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó que en el mes de julio los beneficiaros de jubilaciones y pensiones mínimas cobrarán un refuerzo de 17 mil pesos, por lo que percibirán 87.938 pesos .

El aumento de $17.000 corresponde al definido oportunamente por movilidad jubilatoria para este trimestre.

Vale recordar que este refuerzo es el segundo de los tres otorgados para los meses de junio (15 mil pesos), julio (17 mil pesos) y agosto (20 mil pesos) y va decreciendo hasta los 5 mil pesos para quienes cobran hasta 2 jubilaciones mínimas.

Tal como se indica desde los registros oficiales, el beneficio alcanza a más de 5,9 millones de jubilados y pensionados, es decir un 80 por ciento del total.

¿Cuánto aumenta la jubilación mínima en julio con el refuerzo?

Con el refuerzo y el último aumento trimestral, en el mes de julio de 2023, desde ANSES explican que la jubilación mínima será un 134,3 por ciento mayor que la de julio de 2022, lo que representa un incremento anual, en términos reales, del 8,6 por ciento.

Los bonos de refuerzo están destinados a los titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de ANSES, a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o hijas, etc. Y para el resto de pensiones no contributivas y pensiones graciables.

Fuente: Perfil