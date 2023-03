"La amiga de mi abuela": la historia de amor entre dos mujeres que emocionó a todos

El 7 de marzo es el día de la Visibilidad Lésbica en la Argentina. Un día como hoy, en el año 2010, la activista LGBTIQ+ de 27 años Natalia “Pepa” Gaitán fue asesinada por el padrastro de su novia, en la provincia de Córdoba.

Así, la fecha representa un día de lucha contra el lesboodio y apunta a reforzar la visibilización en torno a las diferentes formas de violencia y discriminación que viven a diario quienes pertenecer a este colectivo. En este sentido, también las redes sociales habilitan la posibilidad de difundir para transformar todo rastro de opresión.

“En el Día de la Visibilidad Lésbica quiero hablar de mi abuela Mora. Está en pareja con Elsa hace más de 20 años, muchas veces la nombraron como 'la amiga de mi abuela' aunque todxs sabíamos que no lo era y siempre fue parte de la familia. Están juntas hasta el día de hoy”, publicó orgullosa Antonia en Twitter.

Mora y Elsa se conocieron un día de muchísimo calor cuando vivían en Buenos Aires. Una moría por comer una pizza y tomar cerveza y la otra quería un helado de limón. Ahora viven en Córdoba, tienen 80 años y disfrutan su vida juntas hace más de 20 años.

El posteo, rápidamente, cosechó numerosos comentarios en Twitter: “Por más mujeres viviendo el amor tranquilas”, expresó una usuaria. “Qué ternura”, agregó otra en referencia a la foto que subió Antonia.

“También conozco historias así, 'la amiga' que todos saben, muchos aceptan y nadie nombra (como pareja). Qué importante poner las palabras justas para el reconocimiento”, fue otro de los comentarios emotivos.

Por su parte, otra tuitera puso el foco en la sexualización y el deseo de los adultos mayores: “Se cree tanto que ser lesbiana es solo de jóvenes, siento que se sexualiza tanto que nos olvidamos que es simplemente amor, y que puede durar una vida”.

EL PAPA FRANCISCO, SOBRE LA HOMOSEXUALIDAD

El papa Francisco criticó las leyes que criminalizan la homosexualidad como “injustas”, dijo que Dios ama a todos sus hijos tal y como son y pidió a los obispos católicos que apoyan esas leyes que acojan a las personas LGBTQ en la Iglesia.

“Ser homosexual no es un delito”, dijo Francisco durante una entrevista el martes con The Associated Press. Francisco reconoció que los obispos católicos en algunas partes del mundo apoyan las leyes que criminalizan la homosexualidad o discriminan a la comunidad LGTBQ, y se refirió a la homosexualidad como un “pecado”. Sin embargo, atribuyó esas actitudes a contextos culturales y dijo que los obispos en particular también deben pasar por un proceso de cambio para reconocer la dignidad de todos.

“También el obispo tiene un proceso de conversión”, dijo, añadiendo que debían mostrar “ternura, por favor, ternura, como la tiene Dios con cada uno de nosotros”.

Unos 67 países o jurisdicciones de todo el mundo penalizan las relaciones sexuales consensuadas entre personas del mismo sexo y 11 de ellos pueden aplicar o aplican la pena de muerte, según The Human Dignity Trust, que trabaja para acabar con esas leyes. Los expertos señalan que incluso cuando las leyes no se aplican, contribuyen al acoso, la estigmatización y la violencia contra las personas LGBTQ.

