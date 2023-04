Sebastián Villa fue denunciado penalmente por violencia de género por parte de su expareja Daniela Cortés el 28 de abril de 2020 y este lunes comenzó el juicio oral contra el colombiano por el episodio ocurrido en su casa de Canning. El futbolista habría golpeado y amenazado a su pareja de aquel entonces, quien esa misma noche difundió imágenes de sus heridas en las redes sociales y a la mañana posterior formalizó la denuncia.

El juicio, que no será televisado, lo llevará adelante el Juzgado Correccional N° 2 de Lomas de Zamora a cargo de la jueza Claudia Dávalos. Las audiencias se realizarán de forma presencial entre este lunes y el miércoles, por lo que el colombiano no podrá asistir a los entrenamientos con el plantel de Boca, aunque tiene posibilidades de ser titular este martes cuando el Xeneize juegue ante Deportivo Pereira de Colombia, por la segunda jornada de la Copa Libertadores.

Villa será juzgado por los delitos de lesiones leves doblemente calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género, por lo que, de ser considerado responsable de los hechos, se expone a una pena de hasta seis años de prisión.

La expareja de Villa ratificó su denuncia por violencia de género: “Tomaba alcohol y se transformaba”.

En la primera jornada del juicio oral contra el colombiano por el episodio ocurrido el 28 de abril de 2020, Daniela Cortés ratificó su denuncia a través de la aplicación Zoom desde Colombia.

LA DENUNCIA A SEBASTIÁN VILLA POR VIOLENCIA DE GÉNERO

El abogado Fernando Burlando, representante de la joven, explicó: “Se lo acusa de amenazas, violencia de género y lesiones y se pidió una restricción de acercamiento”, agregó el abogado, quien dijo que se dio intervención por el caso a la coordinadora de género del Gobierno bonaerense.

En aquel momento, Boca envió un comunicado a través de sus redes sociales en donde manifestó “el compromiso” de la actual Comisión Directiva, que encabeza el presidente Jorge Amor Ameal, “en derechos humanos y en cuestiones de género”.

El jugador estuvo un tiempo alejado del primer equipo que cuando se vio contra las cuerdas en lo deportivo, sin embargo, le dio luz verde al colombiano y lo volvió a utilizar.

¿CUÁL ES LA OTRA CAUSA QUE AFRONTA SEBASTIÁN VILLA?

El colombiano Sebastián Villa enfrenta una segunda causa por abuso sexual con acceso carnal. El delantero fue denunciado por una joven de 26 años luego de una fiesta en la casa del futbolista. En ese sentido, si bien restan realizarse varias pruebas y peritajes psicológicos a la denunciante, todo parece que Villa tendrá un nuevo juicio. Y en ese caso podría recibir una pena de hasta 15 años de cárcel.

EL RELATO DE TAMARA DOLDÁN, DENUNCIANTE DE SEBASTIÁN VILLA

“El personal de salud que me atendió me recetó pastillas, cremas. Como bien dije, al estar bloqueada y con mucho miedo, no realice la denuncia en el momento y le mande la receta a Félix mostrándole la gravedad de los hechos, quien sin mediar y sin permiso me compro todos los medicamentos ofreciéndome también que vaya a su Ginecólogo y a su Dermatólogo de confianza.

Me refirió también que “que con la mejor pomada los moretones se iban a ir en tres días”, y constantemente me preguntaba si necesitaba algo.

El sábado siguiente (3 de julio de 2021), me llama Sebastián y me solicita por favor de vernos después de entrenar, por lo que arreglamos almorzar en Puerto Madero.

Cuando nos vimos, yo estaba asustada y le manifesté que de quedar embarazada producto de un abuso no quería tener un hijo en dichas circunstancias y que lo iba a abortar.

Realmente me vio en un estado psicológico deplorable, con una mezcla de dolor y bronca al mismo tiempo. Entonces, como vio que no lo estaba perdonando, Sebastián me comenzó a decir que con cuánta plata se resuelve y le explicaba que no se resolvía con plata, que yo no necesitaba plata".

Fuente: Todo Noticias.