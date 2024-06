La fuerte acusación del padre y el hermano de Loan contra una familiar

La familia de Loan Danilo Peña lanzó una fuerte acusación contra Laudelina, la tía del nene de cinco años desaparecido en Corrientes, y pidieron que sea investigada porque “tiene que saber algo más”.

Tanto el hermano como el padre de Loan aseguraron que la mujer atendió el llamado de su marido Antonio Benítez, el tío del menor que está imputado como partícipe necesario para la captación de personas con fines de explotación. Tras esa llamada fue a buscar al nene, según aseguraron.

“Mi tía Laudelina, su hija Camila y Macarena deberían estar demoradas”, dijo José Peña, hermano mayor del nene, quien también se sumó a la teoría de que la mujer sabe cosas que no dijo a la causa.

Peña dijo que tras el llamado la mujer fue a buscar a Loan, pero advirtió: “No sé si llegó a donde dice o fue al lugar donde estaba Caillava. Pero ella habló con Antonio, que fue el último que estuvo con Loan”.

En esa misma sintonía, el padre del nene desaparecido también apuntó contra Laudelina: “La tienen que investigar, tiene que saber algo más. No importa que sea la tía de Loan”, dijo y aclaró que cuando llegaron a la casa de Catalina, su madre, solo estaba su hermana en el lugar.

José Peña, padre, contó que en el diálogo que tuvo con la tía del menor, ella le dijo que “no estaba con Loan”. De ese modo, aseguró que ninguno de los adultos le pidió permiso para “llevarse a Loan”.

Otro indicio complica aún más al matrimonio apuntado por la desaparición de Loan

Con respecto al rol que tuvo su madre, otra de las personas que está en la mira de la investigación, señaló: “Hablé en estos días con ella. Está vieja y se olvida las cosas, piensa o dice boludeces. Yo sospecho de todos los que están en la mesa, menos de mi mamá, ella no sabe nada”, dijo en diálogo con C5N.

En ese sentido, explicó que no tenía trato con María Victoria Caillava ni con Carlos Pérez, aunque aclaró que a la exfuncionaria la conocía como amiga de Catalina, mientras que al excapitán de la Armada directamente no lo conocía.

“Ellos se fueron sabiendo que el nene estaba perdido, se fueron tranquilos, no estaban preocupados. Yo los vi cuando se fueron y dijeron que se tenía que ver el partido de River. No sé por qué no se quedaron a buscar a Loan”, remarcó el padre del nene.

Por otra parte, se refirió a las fotos que le habían sacado a los nenes en el almuerzo: “No sé si eran adrede, no sabían que Loan iba y yo lo lleve conmigo. Vi una sola foto donde estaban apuntando, no sé si la intención era llevarse a Loan o a otro”.

Peña también reveló que el comisario Walter Maciel -imputado por encubrimiento por favorecimiento real, calificado por la gravedad del delito y la calidad de funcionario público- “le sacó el celular a María (su esposa) en el campo”.

“Seguramente le pagaron a alguien para que se lleve a Loan. ¿Si no por qué se lo llevarían?”, planteó como hipótesis y al mismo tiempo reclamó: “Se está perdiendo mucho tiempo. La reacción fue muy tarde y se perdió mucho tiempo”.

Fuente: Todo Noticias