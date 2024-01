La Secretaría de Transporte recibirá a la UTA y a empresarios para buscar acuerdo

Tras el pedido de reunión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) , el ministro de Economía, Luis Caputo, delegó el encuentro a la Secretaría de Transporte, dirigida por Franco Mogetta, que recibirá a los dirigentes gremiales que amenazaron con un paro de colectivos ante la falta de acuerdo con las cámaras empresarias de transporte.

La reunión buscará llegar a un acuerdo entre los representantes de UTA y los empresarios del sector y tendrá el fin de "escuchar sus necesidades, garantizando la plena independencia de las negociaciones desarrolladas", informaron desde la cartera de Economía.

De todas formas, aclararon que "el organismo no presenta ni presentará a ninguna autoridad en la mesa de diálogo, ya que no corresponde la intervención de otro organismo Nacional en una discusión entre empleadores y empleados que no sea el ámbito propiciado por la Secretaría de Trabajo", dijeron en referencia a la participación de funcionarios de Transporte en el encuentro.

Por otro lado, el Ministerio de Economía agregó que "desde que asumieron las autoridades de Transporte se llevaron adelante reuniones tanto con la UTA como con los empresarios, compartiendo la necesidad de restructurar y actualizar los costos del sistema". Consideraron que para lograr este resultado es "de vital importancia" que tanto el gremio como las empresas del sector puedan alcanzar un acuerdo sobre las paritarias.

"La Secretaría de Transporte, en línea con las decisiones políticas del Gobierno Nacional, fomenta las paritarias libres y basadas en negociaciones exclusivas entre empleadores y empleados, y de la cuales no debe tener injerencia el Estado Nacional", remarcaron.

El pedido de reunión de la UTA con Luis Caputo, en medio de amenazas de paro

El secretario general de UTA, Roberto Fernández, le envió una carta al ministro de Economía, Luis Caputo, donde le pidió una reunión con el fin de solucionar el conflicto salarial que tienen desde el gremio con las cámaras empresarias del sector.

Además, decretaron el sector "estado de emergencia" y reiteraron un paro de colectivos que pondría en "riesgo la paz social".

Finalmente, en el texto, el titular del gremio pidió una "entrevista personal" con el ministro de Economía o alguna autoridad con "suficiente capacidad de decisión".

“Señor ministro queremos ser parte de una solución de consenso, donde el Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma, las empresas concesionarias y los trabajadores asumamos la responsabilidad que nos corresponda y evitar una situación no deseada que afectará a la población en su conjunto”, expresó Fernández.

Paritarias: la UTA no llegó a un acuerdo con las cámaras empresarias y advirtió medidas de fuerza

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) se reunió este lunes con las cámaras empresarias de transporte para llegar a un acuerdo en la negociación paritaria pero no pudieron llegar a un punto en común. Pactaron una nueva audiencia virtual para el 31 de enero a las 15:30 donde continuarán las tratativas.

En este contexto, anticiparon que tomarán medidas de fuerza para "defender sus salarios". "Lamentablemente esta situación nos lleva a colocarnos en estado de alerta que indefectiblemente nos conducirá a medidas de fuerza, que es la herramienta que tenemos para defender nuestros salarios, lo que cada día se complica más".

La propuesta salarial de la UTA para enero y febrero es la siguiente: