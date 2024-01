Ley Ómnibus: quién es el empresario al que echaron del Congreso por haber insultado a Myriam Bregman

En el marco del debate en la Cámara de Diputados sobre la Ley Ómnibus, un empresario, identificado como Tomás Agote, protagonizó un incidente al proferir insultos hacia la legisladora de izquierda Myriam Bregman. La situación llevó a su expulsión inmediata del recinto.

Durante la extensa sesión dedicada al análisis de las reformas propuestas por el Presidente, la tensión entre el oficialismo y la oposición alcanzó niveles elevados. Además de los intercambios acalorados entre el presidente de la Cámara, Martín Menem, y los legisladores de Unión por la Patria, surgió un incidente protagonizado por alguien que estaba en uno de los balcones del recinto y la diputada Bregman.

En un momento crítico del debate, Tomás Agote dirigió insultos hacia Myriam Bregman, lo que generó una rápida reacción por parte de las autoridades, resultando en su expulsión inmediata del recinto.

Posteriormente, en sus redes sociales, Agote ofreció una explicación peculiar del incidente y expresó una disculpa general "por el revuelo" generado. Sin embargo, notoriamente, no ofreció disculpas directas a la legisladora afectada.

Quién es el empresario que insultó a Myriam Bregman y fue echado del Congreso

Apenas finalizó su exposición la diputada del Frente de Izquierda Unidad, comenzaron los insultos y gestos amenazantes por partes de Agote. Esto generó un escándalo en el Congreso.

Tomás Agote es un empresario que se define en redes como “un emprendedor creativo con amplia experiencia en la industria de seguros y tecnología”.

Es cofundador de la firma Patagonia IT Solutions y asegura que desde hace 20 años brinda “consultoría senior en seguros, tecnología, operaciones y procesos desde pequeñas empresas locales hasta grandes organizaciones globales”, según precisó Clarín.

Desde la bancada del FIT lo definieron como “patotero” por las agresiones hacia la legisladora. “¿Quién es el patotero que trajeron a insultar desde los balcones? ¿Será uno de los valijeros? ¿O alguno de los que pago las coimas?”, escribió Nicolás del Caño en X (ex Twitter)

Es así que poco después de que se desatara la polémica, Agote salió a hacer una aclaración en sus redes y pidió disculpas por lo sucedido. “Solo para aclarar y es lo único que voy a decir sobre el asunto: no insulté a @myriambregman. Vean y escuchen las grabaciones (deben estar). Pido disculpas por el revuelo que generé, no era mi intención. Pero 'estas confundida' y 'con cuantas Pymes te reuniste no son un insulto”, sostuvo en su cuenta de X.

E esa misma red también comparte posteos de la Agrupación Pymes Emprendedores y Productores, conformado en diciembre pasado por impulso de Rodolfo Llanos, Gustavo Lazzari, Juan Gabriel Méndez y Alejandra Bada Vázquez.

Cómo fue el momento en el que el empresario Tomás Agote insultó a Myriam Bregman

“Soy un empresario que viene a bancar la ley. Estuve esperando que arranquen a trabajar una hora. Ustedes son empleados, digo lo que quiero”, se le escuchó plantear al empresario, parte de una comitiva de ejecutivos que llegó al Congreso por invitación de Menem.

Todo comenzó cuando Bregman cuestionó al presidente Javier Milei “por sus dichos, habló de coimas, valijas y valijeros”, y afirmó que el mandatario “habló del tabaco, biodisel, aceite... No podemos comenzar esta sesión como si no pasara nada. A algunos les gusta hablar de lo institucional y gobernabilidad, pero sabe, señor presidente, que las consecuencias de esas coimas y esas valijas las paga el pueblo trabajador”.

Al finalizar su exposición, y en medio de algunos gritos, Bregman se levantó de su asiento e identificó a la persona que había insultado y gritado desde arriba de uno de los palcos.

Señalándolo, el jefe del bloque de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, pidió la palabra y dijo: “Arriba de la pantalla hay una persona que le propinó un insulto directo a Bregman. Hasta que no se retire no podemos seguir sesionando”, avisó.

Ante esa situación, Menem pidió: “A todos los presentes, los que están en las gradas y diputados, que seamos respetuosos entre nosotros”. “Todos tenemos derechos a opinar. Respetemos el uso de la palabra”, exhortó Menem ante el murmullo y los gritos que se escuchaban en el recinto, durante las cuestiones de privilegio.

“Trajeron barras a las gradas para insultar a los oradores”, aseguró la diputada de UxP Cecilia Moreau al sumarse al planteo para que las autoridades de la Cámara retiren a la persona que había insultado a los diputados que estaban exponiendo.

También la diputada del PRO Silvia Lospennato sugirió: “Ya han sido claras las expresiones de muchos legisladores que se vieron ofendidos. Le sugiero, presidente, que invite a esta persona a retirarse del recinto”.

Ante esa situación, Menem le pidió a la seguridad que “le solicite a la persona que se retire” para continuar la sesión. “Les pido que lo hagamos de la manera mejor posible. Podemos continuar”, agregó luego de casi 10 minutos de interrupción en el recinto. “No lo escuché, si lo escucho lo voy a retirar en el acto. Voy a cumplir con todas las normas del respecto. No voy a pedir el VAR. Si vuelve a ocurrir alguna irregularidad, les pido que me respeten en mi autoridad. Yo me voy a ocupar, mi autoridad la voy a ejercer”, reiteró Menem, ante la insistencia de los diputados.