Liberaron a los dos choferes detenidos por el ataque a Sergio Berni y se levantó el paro de colectivos

Liberaron a dos de los choferes detenidos por el ataque al ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni ocurrido durante las protestas por el crimen del colectivero Daniel Barrientos en La Matanza. A partir de la medianoche se levantó la medida de fuerza y seguirán con los diagramas previstos para un día feriado.

Se trata de Jorge Oscar Galiano y Jorge Ezequiel Zerda, quienes fueron apresados durante en las últimas horas del miércoles en medio de un polémico operativo. Quedaron procesados por lesiones agravadas al funcionario y son representados por abogados de la UTA.

Este jueves se desarrolló un paro en 16 líneas de colectivos que afectó a la zona oeste del Conurbano en reclamo de la liberación de los colectiveros.

Galiano y Zerda fueron detenidos en un procedimiento de la Policía Bonaerense, en conjunto con efectivos de la Ciudad y la tropa UTOI por orden de la jueza Luisa María Escrich, titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas de CABA Nº 20.

Silvio piorno, el abogado de los choferes, dijo en declaraciones a la prensa tras la liberación de los acusados: “Se negaron a declarar, de acuerdo al estado psicoanímico de ellos no era conveniente”. Además, agregó: “Están realmente apenados por lo que pasó, no son personas violentas, fueron superados por lo que ocurrió y el dolor no justifica la agresión, pero la realidad es que los choferes de colectivos están trabajando bajo presión, hay muchos delitos cometidos contra ellos hace tiempo, salen a trabajar todos los días sin saber si van a volver”.

Piorno, también, manifestó que ambos hombres están en condiciones de pedir disculpas públicas.

Por su parte, Sofía, la esposa de uno de los imputados, sostuvo en diálogo con TN. “Él estaba lejos, no llegó a darle ningún golpe como se dice, no se porque vinieron a buscarlos”. Asimismo, señaló que consideran que lo apresaron porque “estaba en el lugar”.

La mujer resaltó que “no son delincuentes, son dos trabajadores que se levantan a las 2 para darles un plato de comida a sus hijos” y añadió: “No son una mafia, están saturados de tanta inseguridad”.

Cómo fue la detención de los colectiveros acusados de la agresión a Sergio Berni

“Despacito, no soy un malandra, soy un chofer de colectivo”, les dijo Jorge Oscar Galiano (49) a los policías que ingresaron con armas y escudos a su casa de Merlo, provincia de Buenos Aires.

Galiano fue apresado en su domicilio de Arredondo al 800, a unas cuadras del Parque San Martín. Se trata del hombre de remera azul y con un tatuaje en el brazo derecho que le dio una trompada a Berni en el rostro, en una imagen que fue replicada constantemente durante la semana.

Un video muestra el impactante operativo en el cual el chofer fue arrojado al suelo junto a su hijo mayor. “¿Tanto caso le hacen a Berni?”, reprochó el joven a los agentes. El chofer está casado con Natalia, profesora de matemáticas, y tiene otra hija.

Además, trabaja en la empresa Almafuerte desde 1997 y no solo fue compañero de Barrientos, sino también de Pablo Flores, asesinado en octubre de 2020 en Virrey del Pino y cuyo crimen todavía permanece impune.

Jorge Ezequiel Zerda (32), es el otro colectivero imputado por agredir al ministro de Seguridad bonaerense. El operativo se produjo en su casa de la calle Juan Cruz Varela al 4200, en la localidad de Laferrere, partido de La Matanza. En su momento, también se manifestó para pedir justicia por Flores.

“Los dos fueron compañeros de mi marido en Almafuerte”, mencionó Lorena Cáceres, viuda de Flores, en charla con TN. “Los asesinos de Pablo siguen sueltos y estos dos choferes son tratados como delincuentes. Es increíble”, agregó, y concluyó con una referencia a la agresión sufrida por Berni: “No justifico la violencia, pero lo que pasó fue un acto de desesperación en medio de la impotencia y el miedo que sienten los choferes”.

