Más aumentos: las cuotas de las prepagas subirán un 9% en mayo

Las empresas de medicina prepaga informaron que las cuotas tendrán un alza del 9% promedio en mayo contra el mes previo. En lo que va del año, las cuotas anotan el quinto aumento consecutivo y acumulan una suba del 160% promedio. Desde noviembre de 2023, los aranceles no registraban un incremento de un dígito.

La actualización se da frente a la decisión del Gobierno de no intervenir en los precios y las empresas no tendrán tope para la diferencia entre el precio del plan para gente más joven (más económico) y el resto. Así, los prestadores podrán establecer libremente aumentos. Según un estudio realizado por Mercer Marsh Beneficios, el 86% de los trabajadores no alcanza a cubrir la cuota del plan de salud con sus aportes.

En lo que va de 2024, los usuarios de las empresas de medicina prepaga recibieron un alza en los aranceles del 30% en enero, del 26% en febrero, del 23% en marzo y 19% en abril.

Cuánto aumentarán las cuotas de las prepagas en mayo 2024

Las actualizaciones del valor de las cuotas de las prepagas llegan hasta el 9% en mayo sobre los aranceles de abril;

El alza en los aranceles se debe a que las entidades intentan recuperar el atraso durante el 2023, cuando los planes de salud aumentaron 134% y la inflación cerró en 211,4%.

Frente a los incrementos, algunos prestadores cobran copagos para “afrontar los gastos”.

Según un estudio privado, el 86% de los trabajadores no alcanza a cubrir la cuota de medicina prepaga con sus aportes. El impacto de los incrementos de precios afecta a todos los niveles de ingresos medios. El trabajo de Mercer Marsh Beneficios estima que un 15% de afiliados migraron a obras sociales o al sistema público de salud.

Desde el sector reconocieron que los afiliados y las propias empresas están buscando soluciones para aliviar el bolsillo. “Las prepagas siempre tienen planes de red, con copagos o cobertura un poco más básica, para que el afiliado pueda quedarse en el sistema”, explicó Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical y presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS).

Fuente: TN