Máximo Thomsen rompió el silencio desde la cárcel: "No me siento un asesino"

Máximo Thomsen habló por primera vez desde la cárcel más de un año después de haber sido condenado a cadena perpetua por el crimen de Fernándo Báez Sosa y a cuatro años del asesinato.

Telenoche transmitió en exclusiva por eltrece la entrevista que el rugbier le concedió al periodista Rolando Barbano.

Según dijo, él y sus amigos habían planeado esas vacaciones para divertirse y nunca imaginaron que podían terminar en tragedia. “Quiero que si somos culpables de algo, que nos culpen por lo que pasó, no por algo que dicen que pasó. Yo estuve ahí, sí participé, le pegué, pero nunca quise que terminara así”, aseguró.

Además, sostuvo que la pelea en el boliche Le Brique empezó porque Báez Sosa le pegó una piña a Matías Benicelli y que luego, ya en la vereda, la víctima les hizo una burla que desencadenó la violencia.

Máximo Thomsen desde la cárcel. (Foto: Juan Pablo Chaves / Telenoche).

Aunque admitió que participó de la golpiza, aseguró que varios de sus amigos tuvieron esa madrugada un rol fundamental y selañó a alguno de ellos. “La primera piña a Fernando Báez Sosa se la pegó Enzo Comelli. Le pegó y yo fui atrás a meterme en el grupo de personas. Empecé a tirar patadas al aire y después me enteré que yo sí le había pegado a Fernando. Es algo que pasó y yo no me voy a esconder. Desde el primer día quise contar todo, pero a mí no me dieron nunca una oportunidad”, declaró.

Entre lágrimas, se defendió y dijo que no se siente “un asesino”. “Lo único que quisiera es volver el tiempo atrás para que nadie tenga que perder una vida”, afirmó.

Además, se animó a hablar de Fernando. Dijo que reza por él todas las noches y que la entrevista le sirvió para descargarse. “Me desahogué mucho, hace cuatro años que esperaba este momento”, cerró.

Máximo Thomsen desde la cárcel. (Foto: Juan Pablo Chaves / Telenoche).

Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Luciano Pertossi y Matías Benicelli fueron condenados a prisión perpetua por el delito de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso ideal con lesiones leves”.

Por su parte, Lucas Pertossi, Ayrton Viollaz y Blas Cinalli recibieron 15 años de prisión, por ser partícipes secundarios del homicidio “doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso ideal con lesiones leves”.

“Es miserable tratar de colocar a Fernando en el lugar del agresor”: la respuesta de Burlando a Máximo Thomsen

El abogado de la familia de Báez Sosa, Fernando Burlando, habló en Somos Buenos por TN luego de la entrevista exclusiva que dio Máximo Thomsen. “Es miserable tratar de colocar a Fernando en el lugar del agresor”, apuntó el letrado.

De la misma manera, calificó de “miserable” el relato de Thomsen y consideró que “tiene que ver con algún tipo de estrategia que podía utilizar, que esta altura muy poco efecto puede tener”.

“Ahora que se ven frente a la realidad empiezan los lamentos”, sostuvo Burlando, y siguió: “No lloran por Fernando, por haberle arrebatado la vida. Lloran por ellos y por las consecuencias que les tocó vivir”.

Fernando Burlando y Fernando Báez Sosa. (Foto: TN)

A su vez, manifestó: “Siempre tuvieron una postura cobarde y egoísta. Cobarde respecto del hecho y egoísta cuando tenían que evaluar la extensión del daño que generaron”.

“Ellos en Zárate se cansaron de pegarle a la gente. Son tan miserables que dijeron que Fernando estaba haciendo burla”, sentenció, y lamentó: “No puedo dejar de ponerme en lugar de los papás de Fernando”.

El contundente posteo de la mamá de Fernando Báez Sosa después de que Máximo Thomsen rompiera el silencio

Graciela Sosa, la mamá de Fernando Báez Sosa, compartió en una historia de Instagram un contundente posteo contra Máximo Thomsen.

“Podrán hablar de arrepentimiento, de llanto, de ´su libertad´, pero la única víctima es, fue y será Fernando Báez Sosa, asesinado a golpes”, reza el escrito que subió, acompañado de fondo por una foto donde Fernando está con ella y con Silvino, su padre.

El contundente posteo de la mamá de Fernando Báez Sosa

