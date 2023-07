"Me morí junto con mi hijo": el testimonio de la mamá de Joaquín, el chico asesinado en Córdoba

La mamá de Joaquín Sperani , el adolescente que mataron en Córdoba, habló esta noche luego de llevar a su hijo al cementerio. “Estoy vacía porque perdí a mi hijo. Estoy muerta en vida. Por fuera parece que estoy entera, pero por dentro no siento latir mi corazón. Me morí junto con mi hijo”, dijo Mariela Flores en diálogo con Telenoche (eltrece).

“Necesito muchas respuestas que no las encuentro y no me las dieron. El tiempo que se perdió en buscarlo. El tiempo en que buscábamos por otro lado y mi hijo estaba atrás. Pasamos muchas veces por esa casa y nunca se nos dio por entrar. Pensábamos que la policía había pasado por ahí”, agregó indignada.

A su vez, habló sobre el mejor amigo, que confesó el crimen: “Decía que Joaquín le había dado el celular y que se iba a ir con una familia que lo iba a tratar mejor. Me empecé a desesperar porque pensé que me iban a sacar a mi hijo del país”.

“Si lo mató, ¿no pudo ir a la escuela con manchas de sangre en la ropa? Me hace pensar que no actuó solo. Mi hijo tenía el rostro destruido. Tengo muchas preguntas y pocas respuestas”, añadió. En cuanto a la relación de su hijo con el presunto asesino, señaló que se conocían desde que eran muy pequeños.

En tanto, el papá de Joaquín, sostuvo: “Vi a los papás del presunto asesino en el momento de los rastrillajes, ellos estuvieron en la marcha y todo”. Asimismo, Mariela sumó: “Ellos nos ayudaron la primera noche a buscar, por eso digo que el chico también engañó a los papás, cuesta creerlo. Si fue él, es un psicópata”.

Los primeros datos de la autopsia a Joaquín Sperani

En las últimas horas se dieron a conocer los primeros datos de la autopsia de Joaquín. Según reveló La Voz, la causa de la muerte fue un traumatismo de cráneo . Este detalle indica que el joven fue golpeado con objetos contundentes tanto en la parte frontal como posterior de la cabeza y no tenía signos de haberse defendido al ataque.

De acuerdo a lo que informaron fuentes vinculadas a la causa, la autopsia determinó que Joaquín sufrió un daño encefálico que le provocó la muerte inmediata luego de recibir más de 10 golpes en la cabeza.

La operación de autopsia fue realizada en las últimas horas por la forense Ana Laura Peiovich en la localidad de Río Cuarto, en el sur provincial, morgue elegida por proximidad con Laboulaye. El resultado preliminar ya fue entregado a la Justicia.

Mientras tanto, el presunto responsable del crimen, un amigo de la víctima de la misma edad, fue alojado este lunes en un centro penal juvenil de la capital provincial, donde será sometido a estudios de diagnóstico, psicosociales y ambientales.

El Poder Judicial provincial informó este lunes al mediodía mediante un comunicado que el traslado del joven, que por su edad es inimputable, se realizó “para su resguardo”.

La decisión fue tomada por el juez de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia Familiar y de Género y Faltas de Laboulaye, Sebastián Moro, quien antes se contactó con el adolescente y con sus padres.

Fuente: Todo Noticias