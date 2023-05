Milei volvió a hablar de la venta de órganos

El precandidato presidencial por La Libertad Avanza Javier Milei volvió a opinar sobre la venta de órganos y propuso "buscar mecanismos de mercado para resolver el problema".

"Una de las cosas que he planteado es que más de más de 350 mil personas mueren por año. Por ley son todos potencialmente donantes. Hay 7.500 personas que están sufriendo, esperando los trasplantes. Hay algo que no está funcionando bien", argumentó en una entrevista que concedió a TN.

"No se necesita que nadie venda ni haga nada. Si hay 350 mil donantes por ley. El problema es por qué no llega. Y no llega porque hay gente que se beneficia de que eso no pase. La pregunta es por qué estás de acuerdo con que sufran 7.500 personas cuando hay 350.000 potenciales donantes por año", añadió.

Al ser consultado puntualmente respecto de si "le parece bien la venta de órganos", el diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires evitó dar una respuesta concreta y apuntó: "Lo que digo es que las cosas así como están no funcionan".

En junio de 2022 el diputado nacional dijo estar a favor de permitir la venta de órganos entre privados y eliminar todas las regulaciones estatales. “Es un mercado más”, dijo.

En diálogo con el programa de Jorge Lanata en Radio Mitre, el economista libertario de ultraderecha encendió entonces la polémica una vez más con una insólita y repudiable propuesta al calificar a la venta de órganos como “un mercado más”.

“El problema es por qué todo lo tiene que estar regulando el Estado. Hay estudios de Estados Unidos que [dicen que] si dejaras esos mercados libres funcionarían muchísimo mejor y tendrías menos problemas”, continuó en aquella oportunidad Milei.

Siguiendo esa línea, argumentó que se trata de una decisión sobre el cuerpo de cada individuo. “¿Cuál es el problema? Si el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, mi primera propiedad es mi cuerpo ¿Por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo?”, dijo.

Fuente: Ámbito