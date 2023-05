Otra vez paro en una fábrica de neumáticos: reclaman medidas de seguridad en Bridgestone

Un nuevo conflicto en el sector de la fabricación de neumáticos golpea al país . En esta oportunidad no hay reclamos salariales ni pedidos de aumentos. La medida de fuerza se lleva adelante pidiendo seguridad en las condiciones de trabajo en la fábrica Bridgestone y la reincorporación de nueve empleados que fueron despedidos de la planta de Llavallol (Lomas de Zamora) en las últimas semanas.

Desde la empresa aseguran que los reclamos de seguridad los empleados “no se justifican en la realidad” y aseguran que se vieron “obligados a desvincular a un grupo de personas”, luego de múltiples advertencias y “habiendo agotado todos los esfuerzos”.

El sector cuenta con un antecedente reciente sobre el impacto negativo de las medidas gremiales. En septiembre del año pasado, una extensa serie de paros tuvo como consecuencia la escasez de neumáticos y su importación, lo que en ambos casos obligó a los consumidores a pagar precios más elevados. Al mismo tiempo, varias plantas automotrices tuvieron demoras en la entrega de automóviles por la falta de neumáticos.

Por lo pronto, mientras las partes negocian, se están realizando medidas de fuerza en la fábrica de la compañía. Hubo paro de actividades el jueves de la semana pasada (27 de abril) y otro en el turno noche del lunes 1° de mayo. Además, habrá otros dos paros en lo que queda de la semana; uno será en el turno mañana de hoy y el otro se llevará a cabo el viernes en el turno tarde.

Neumático - Foto de archivo

Postura de los trabajadores que hacen el paro

“El problema principal es que hay condiciones laborales complicadas en la planta de Llavallol. Es algo grave, al punto que están interviniendo el Ministerio de Trabajo de la Nación, el Ministerio de Trabajo de Provincia de Buenos Aires y la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. No es común que participen las tres carteras administrativas en un conflicto”, comentó Alejandro Crespo, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna).

En concreto, el representante sindical aseguró que, luego de varios estudios técnicos realizados por las autoridades, se determinó que la carga térmica que existe en la fábrica es demasiado alta y para preservar la salud de los empleados, demandaría una carga horaria de 15 minutos de trabajo por 45 de descanso.

“Por supuesto ninguna fábrica quiere eso. Por eso se necesitan cambios, para poder mejorar el ambiente y poder tener un ritmo de trabajo normal, sin exponer la salud de los trabajadores. El Gobierno le hizo recomendaciones a la empresa por este tema y la compañía presentó un plan de mejoras de acá al 2026″, continuó Crespo.

El representante gremial detalló que trabajan 1.302 personas en la empresa y fueron despedidas nueve en las últimas semanas. “Es la tercera tanda de despidos. La primera fue en diciembre del año pasado”, señaló, aunque reconoció que la compañía pagó las correspondientes indemnizaciones.

Por la medida gremial del Sutna, la empresa frenó el anuncio del bono de producción (Roberto Almeida)

La postura de la empresa

Desde Bridgestone aseguraron que el reclamo de los trabajadores es injustificado y aseguraron que el freno de actividades tendrá consecuencias que impactarán negativamente en la fábrica y en el bolsillo de los empleados.

“Hasta el cierre de la producción del 26 de abril, gracias al compromiso de nuestros empleados, en Bridgestone Argentina estábamos en condiciones de anunciar que el bono de producción superaba el 10% de ganancias sobre el salario, de la mano del excelente nivel de productividad detectado en los últimos días. Sin embargo, debido a un freno de la producción de forma unilateral, impulsado por el Sutna el 27 de abril, el bono está en riesgo”, advirtieron.

Cabe aclarar, que dicho bono es un premio por productividad y es diferente a la suma que cobran los empleados por participación en las ganancias de la empresa (este año se pagó por segunda temporada consecutiva).

“Esta situación surgió a partir de la solicitud de medidas de seguridad que no se justifican en la realidad ya que no solo no son necesarias, sino que nunca fueron presentadas como un reclamo en las diversas reuniones y conversaciones efectuadas”, aseguraron desde Bridgestone.

“En Bridgestone Argentina defendemos el gran esfuerzo que realizan la mayoría de nuestros empleados e impulsamos el diálogo para cada una de las instancias en las que se crea necesario, promoviendo el bienestar y seguridad de cada persona que trabaja en la compañía y sus familias”, continuaron desde la empresa.

En relación a los despidos, declararon: “Luego de múltiples advertencias, habiendo agotado todos los esfuerzos y de acuerdo con las facultades que nos otorga la Ley, nos vimos obligados a desvincular a un grupo de personas”.

Fuera de esto, fuentes cercanas a la compañía aclararon que no se está considerando ninguna clase de sanción para los trabajadores adheridos al paro y aseguraron que “se están haciendo todos los esfuerzos para aumentar los niveles de productividad y así compensar las pérdidas de producción por las medidas de fuerza”.

Respecto a las importaciones, aseguraron que todos los años se importa una cantidad similar de neumáticos y materia prima para producción. “No lo define la compañía, sino el Gobierno. Luego se hace un mix entre lo que se produce dentro del país y lo que viene de afuera”, sostuvieron.