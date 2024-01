Pablo Moyano: "El objetivo es voltear el DNU y la ley ómnibus y hacer una gran movilización el 24"

En medio del debate en el plenario de comisiones de Diputados por las reformas que planteó el gobierno de Javier Milei, el dirigente de Camioneros Pablo Moyano afirmó que "la CGT está más unida que nunca" bajo el objetivo de "voltear el DNU, la ley ómnibus y hacer una gran movilización el 24".

"Lo importante es que desde hace muchos años la CGT está más unida que nunca, más allá de las diferencias que podamos tener. Hoy el objetivo es uno: voltear el DNU, voltear la Ley Ómnibus, movilizar el 24 y estar presente en cada conflicto de los que se van a ir generalizando en las distintas actividades", sentenció Moyano.

En diálogo con Radio 10, el sindicalista pronosticó: "Hay que estar en estado de debate, alerta y movilización permanente porque se vienen tiempos jodidos".

Al respecto, el triunviro de la central obrera consideró que "la bronca va a ir aumentando" en relación a las medidas que toma el gobierno de Javier Milei.

"Hoy el objetivo de la CGT es que no se vote. Llegar a los 129 diputados para que el DNU no llegue al Congreso y no se pueda votar así como está hoy", subrayó.

Foto: Juano Tesone

Al cumplirse un mes desde que Milei asumió al frente del Ejecutivo nacional, Moyano planteó: "Nadie puede discutir que fue votado democráticamente por la mayoría de los argentinos, pero lamentablemente estas primeras medidas fueron contra la gente, contra los laburantes, contra los jubilados y desviando toda esa ganancias para las grandes corporaciones".

"Tanto el DNU como la ley ómnibus fueron creados directamente por el Grupo Techint y por Mercado Libre, ya que flexibiliza un montón de actividades y casualmente son en las que ellos intervienen", cuestionó.

En esa línea, el dirigente camionero retrucó: "Techint te puso el presidente de YPF [Horacio Daniel Marín] y quién va a construir las toneladas de caños para seguir con la construcción del gasoducto Néstor Kirchner".

"Fueron todas medidas en contra de los trabajadores y se van a empezar a ver las reacciones de los diferentes sectores como fueron los cacerolazos", sentenció.

Respecto de la movilización al Congreso de la Nación que se realizará el próximo 24 de enero, fecha en la que habrá un paro general de medio día, el gremialista argumentó: "Es para exigirle y acompañar a aquellos diputados que tienen que poner la cara frente al pueblo y rechazar este DNU que viene a aniquilar derechos de los trabajadores. Queremos que los diputados del peronismo rechacen este DNU".

La medida de fuerza comenzará a las 12 del mediodía y terminará a la medianoche del 24 de enero. La fecha es un día antes de la jornada prevista por el Gobierno nacional para que se apruebe la ley ómnibus.