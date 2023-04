Pagos de Anses: cómo queda el calendario por los feriados

Por los feriados de Semana Santa la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) debió modificar su cronograma de pagos de abril previsto para los días jueves 6 y viernes 7, con lo cual algunos beneficiarios deberán esperar al próximo lunes para cobrar ¿Cómo se modificó el calendario?

ANSES Semana Santa: Qué pagos se postergan

Cada vez que hay un feriado, el calendario de pagos de la ANSES se modifica debido a que el organismo previsional no realiza pagos los días no laborables. De esta forma, a los beneficiarios que coincidan con esa fecha se les adelanta o posterga el depósito de sus haberes o beneficio social. Esto es lo que sucederá en los dos feriados por Semana Santa, jueves 6 viernes y 7 de abril, con los beneficiarios de Pensión no Contributiva (PNC) por Invalidez, Vejez o por ser Madre de 7 hijos o más, que deberían cobrar en esos días pero lo harán recién a partir del lunes 10.

Otros dos grupos que se ven afectados son los jubilados y pensionados que perciben haberes que no superan el mínimo, y los titulares de Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (AFH). En estos casos, las fechas habituales de cobro suelen iniciar alrededor del 8 de cada mes, sin embargo en esta oportunidad comenzarán el cronograma a partir del día 12 de abril.

ANSES Semana Santa: Pensión no Contributiva

Los beneficiarios de Pensión no Contributiva (PNC) por Invalidez, Vejez o por ser Madre de 7 hijos o más, están cobrando desde el primer día hábil de abril siguiendo el orden de terminación de DNI. Por esa razón, el último día de cobro de esta semana es el miércoles 5, mientras que quienes tengan su documento finalizado entre el 6 y el 9 deberán esperar a que pasen los feriados de Semana Santa para retomar las fechas de pagos el próximo lunes.

DNI terminados en 0 y 1: 3 de abril

DNI terminados en 2 y 3: 4 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 5 de abril

FERIADO: 6 de abril

FERIADO: 7 de abril

DNI terminados en 6 y 7: 10 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 11 de abril

ANSES Semana Santa: Jubilaciones y Pensiones

En abril, los jubilados y pensionados que no superan el mínimo, tendrán que esperar unos días más para recibir sus haberes, los cuales incluyen el Bono de Refuerzo por $15.000. El miércoles 12 será el primer día de cobro para quienes tengan DNI finalizados en 0 y quieran retirar por ventanilla bancaria.

DNI terminados en 0: 12 de abril

DNI terminados en 1: 13 de abril

DNI terminados en 2: 14 de abril

DNI terminados en 3: 17 de abril

DNI terminados en 4: 18 de abril

DNI terminados en 5: 18 de abril

DNI terminados en 6: 19 de abril

DNI terminados en 7: 19 de abril

DNI terminados en 8: 20 de abril

DNI terminados en 9: 21 de abril

ANSES Semana Santa: AUH y AFH

El cronograma de pagos para los titulares de Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (AFH) también se vio postergado unos días debido al feriado extra largo por Semana Santa. Estos beneficiarios estarán cobrando a partir del 12 de abril, sumando en el caso de AUH la ayuda económica del Programa Alimentar.