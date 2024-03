Pami: cómo pedir medicamentos gratis y como acceder

Cada mes aumenta más y más la inflación y suele ser un gran problema para los jubilados y pensionados. Sin embargo, existe una ayuda que permite acceder a medicamentos de manera gratuita . Conocé a quienes les corresponde y cómo conseguirlos.

PAMI: cómo pedir medicamentos gratis

Según informaron desde el Programa de Atención Médica Integral, para conseguir los medicamentos de manera gratuita se debe presentar la documentación correspondiente en farmacias adheridas.

Para esto se necesita la receta electrónica de color blanca o bien la receta manual celeste, pero no sin antes activarla correctamente. Las celestes no serán aceptadas si no se hace la activación correspondiente.

Medicamentos gratuitos: quiénes pueden solicitarlos

Todos los jubilados y pensionados mayores de 60 años afiliados al PAMI podrán acceder a los medicamentos presentando únicamente el DNI y la credencial de la Obra Social.

La lista completa de los remedios gratuitos de PAMI