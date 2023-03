Piden hasta 40 dólares por las monedas de 25 centavos que pueden ser atraídas por los imanes

En los últimos días, se vieron en Mercado Libre muchas publicaciones de gente que vende monedas de 25 centavos argentinos a un valor mucho más elevado que el que realmente tienen en el mercado, llegan a ofrecerse entre $6.991 y $15.000 por cada una.

Lo que aumentaría su interés y su valor sería un pequeño detalle que la hace especial. Comúnmente las monedas de esta valoración están hechas de cuproníquel, un elemento compuesto de cobre y níquel que no se deberían pegar.

Pero, aquellas por las que se cotizan en hasta $15.000, tienen una particularidad. A diferencia de la mayoría, estas sí pueden ser atraídas por un imán. La condición hace que sean imantadas y a su vez, estén en buen estado.

En la plataforma de compras online se las puede encontrar en valores entre $6.991 y hasta $15.000 por un solo ejemplar. Una fortuna, casi US$40 (al tipo de cambio blue), por una moneda a la cual no se le da importancia hace años y que en los negocios casi no se aceptan.

Si bien muchos creen que el precio es un poco excesivo teniendo en cuenta el verdadero valor de la moneda, hay mucha gente que se dedica a coleccionar este tipo de excentricidades y pueden estar dispuestos a pagar miles de pesos por ellas.

Según le afirmó a Infobae el especialista numismático Ariel Dabbah, estos “son objetos que están catalogados por los coleccionistas, a diferencia de otras monedas o billetes comunes y corrientes”.

“Es una variedad catalogada. El cospel es imantado cuando en general no debería serlo. El catálogo pone 15 o 20 dólares de valor”, dijo Dabbah y agregó que en realidad “no se sabe qué tanta demanda puede tener en el mercado”, ya que se trata del interés de coleccionistas únicamente. “Por lo que no queda mucha gente que esté dispuesto a pagar por ellas”, sumó.

LA INFLACIÓN: UN PROBLEMA ARGENTINO QUE NO CESA

A medida que fueron pasando los años, muchas monedas y billetes fueron perdiendo su valor por culpa de la inflación, tal como fue el caso de las monedas de 25 centavos. Los especialistas estiman que en marzo la inflación rondaría el 7%. Sergio Massa había asegurado que buscaría tener en abril un dato “con el tres adelante”.

Por su parte, la inflación de 2022 cerró en 99,4%, cifra que se destacó como la más alta desde 1991, antes del plan de Convertibilidad. En lo que va de 2023 ya lleva acumulada un 12,6%.

Las cifras no solo golpean a los bolsillos de los argentinos, sino que además dificultan los planes del Gobierno. El ministro de Economía, Sergio Massa, había asegurado que buscaría tener en abril un dato “con el tres adelante” y que -tal como se estableció en el Presupuesto- la inflación cerraría el año en un 60%. En el Palacio de Hacienda no reconocen abiertamente que no cumplirán esas metas, pero comienzan a diluir el peso de esas proyecciones.

Fuente: Todo Noticias.