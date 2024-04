Robo millonario en San Pedro: dictaron prisión preventiva para los dos detenidos y arrestaron a un tercero

En el marco de la investigación por el robo millonario ocurrido esta semana en la ciudad de San Pedro, el fiscal Alfredo Blanco informó que los dos sujetos que se encuentran detenidos fueron imputados y se les dictó la prisión preventiva. Anunció además, que hay un tercer detenido y adelantó que será próximamente imputado.

El fiscal informó este viernes en conferencia de prensa que los dos detenidos, uno de ellos el chofer del remis que en principio había denunciado haber sido secuestrado por delincuentes, pero por incongruencias en su relato quedó detenido, y un hombre que tenía en su poder una motocicleta que habría sido utilizada para el robo, fueron imputados por el delito de robo agravado en poblado y en banda y por el uso de arma de fuego, uno de ellos en carácter de coautor, y el otro como partícipe necesario.

Asímismo, informó que la Justicia dio lugar al pedido de la fiscalía, y se dictó la prisión preventiva para ambos sujetos por el término de 120 días. Además, se ratificó además el secuestro de 7 teléfonos celulares y dos vehículos.

Tras referirse a las situación de los dos sujetos ahora imputados en la causa, el fiscal informó que hay un tercer detenido en la causa, y adelantó que mañana sábado tendrá lugar la audiencia de imputación.

"Sobre el remisero, se establece que es partícipe necesario del robo, es decir, tuvo alguna intervención en el hecho, aunque no es el autor directo", indicó el Fiscal, y detalló que esta persona no posee antecedentes penales, a diferencia del supuesto autor material del crimen.



Sobre el tercer detenido, Blanco informó que “es mayor de edad y enfrentará una audiencia similar a la de hoy, donde se solicitará su prisión preventiva y enfrenta la misma imputación”. Reveló además que este tercer individuo era quién conducía la moto utilizada en el asalto y resaltó que cuenta con antecedentes penales y condenas previas.

SOBRE LOS DOS IMPUTADOS

En diálogo con Canal 7, el fiscal José Alfredo Blanco, explicó: “Uno de los detenidos es el chofer del remis, como ya es de público conocimiento, vehículo que los protagonistas utilizaron para cometer el delito. Mientras que el segundo sería quien tenía en su poder la motocicleta que se utilizó al momento del robo”.

Además detalló: “Tenemos indicios claros de que podrían haber tenido alguna participación en este hecho por más que los colegas del volante de uno de los detenidos, se sientan molestos u afectados”.

DETALLES DEL MONTO SUSTRAÍDO

En este sentido, Blanco indicó: “Hasta ahora no tenemos mayores indicios del dinero en efectivo” y agregó: “Si bien no hemos tenido la predisposición esperada por parte de la denunciante en cuanto a establecer la cantidad, las denominaciones, la suma de dinero, tendrá sus razones de reserva y las respetamos, eso no impide que la fiscalía continúe con el trabajo”.