Presentaron en La Plata el primer ómnibus a propulsión eléctrica con baterías de litio del país

El primer ómnibus a propulsión eléctrica con baterías de litio del país, financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y desarrollado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), fue presentado este lunes en el marco del Día Mundial del Ambiente, se informó oficialmente.



El ministro Daniel Filmus participó de la presentación de la unidad reconvertida por profesionales y técnicos de la Facultad de Ingeniería y de la Empresa Nueve de Julio S.A.T.



El vehículo tiene una autonomía de 200 kilómetros y para su desarrollo contó con un aporte de 49 millones de pesos otorgado por la Agencia I+D+i, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Ciencia.



Filmus felicitó a los trabajadores de la empresa y a los profesionales de la UNLP, y destacó que es “sustantivo y fundamental que trabajemos en cuidar un mundo que, si no tomamos medidas drásticas, vamos a sufrir consecuencias aún más dramáticas que las que ya padecemos, como la sequía”.

“Este Día del Ambiente tiene el sentido de tomar conciencia de que solo es posible resolver las problemáticas actuales por medio de la ciencia y la tecnología”, subrayó.



El funcionario resaltó que uno de los desafíos “es evitar abordar este tema desde una perspectiva colonial” y remarcó que “basta ver cómo las regulaciones de la Unión Europea y los países centrales, bajo el argumento del cambio climático, también funcionan como una barrera aduanera para-arancelaria que impide a nuestros países, que no tienen las mismas condiciones para desarrollar ciencia y tecnología, colocar nuestros productos en el mercado global".



"Los efectos del cambio climático los sufrimos todos los países, pero los producen fundamentalmente los países del hemisferio norte”, sostuvo.



Filmus destacó la importancia de la articulación público-privada y advirtió: “Si no articulamos no tenemos destino, tenemos que defender las conquistas imprescindibles que la ciencia y la tecnología colocan al servicio de nuestra gente”.



Agregó que “la electromovilidad tiene un impacto enorme en la calidad de vida de nuestra sociedad" y señaló que "hace falta que el Estado genere mecanismos de incentivo fiscal" que "permita que haya inversiones serias de empresarios, del Estado nacional y las provincias”.



“Es urgente una ley de electromovilidad. Tenemos que tener una perspectiva de desarrollo tecnológico propio", expresó.

Por su parte, el vicepresidente de la UNLP, Fernando Tauber, resaltó que “hoy es un día histórico para nuestra ciudad" y agradeció a "los sectores del Gobierno que nos vienen acompañando en proyectos tan ambiciosos para construir soberanía desde el conocimiento".



La Facultad de Ingeniería y la empresa realizaron un primer prototipo de micro eléctrico en diciembre del 2020, que llegaba a recorrer hasta 60 kilómetros.

Cómo se reconvirtió el micro



Los trabajos se llevaron adelante en las instalaciones del Centro Tecnológico Aeroespacial (CTA-UNLP).



En cuanto al tiempo de carga de la batería, el ómnibus cuenta con un cargador de 40 kW se puede realizar entre 4 y 6 horas.

Para la reconversión del micro, se sacó todo el sistema de propulsión a combustión, motor, tanque de combustible y sistemas de refrigeración y se dejó la instalación eléctrica original y la instalación del sistema neumático, encargada de los frenos y la suspensión.



Se le colocó la batería, el motor y un nuevo compresor que se adaptó para el sistema de neumáticos y se acomodó la instalación eléctrica para compatibilizar los dos sistemas (el nuevo y el de fábrica) y que puedan coexistir en el coche, indicaron.



Participaron del proyecto los ingenieros Alejandro Patanella (aeronáutico), Guillermo Garaventta (electrónico) y Bautista Nebbia (electromecánico), además de los estudiantes de Ingeniería Electromecánica Javier Eguren, Juan Pablo Ane, Juan Ignacio Cuenca y Francisco Tiberi y el técnico electro-mecánico y estudiante de Ingeniería Electrónica Alejandro Epifanio.

Fuente: Télam