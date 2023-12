Provincia por provincia: qué gobernadores garantizan el pago del aguinaldo en diciembre

La Ley de Contrato de Trabajo (Nº 27.073) establece en su artículo 122 el pago de la segunda cuota del sueldo anual complementario, aguinaldo, para el día 18 de diciembre de cada año. En el marco donde el presidente electo Javier Milei volvió a poner en duda el pago del mismo y pidió a las provincias que acorten sus gastos. Distintos gobernadores ya confirmaron que lo abonarán a sus trabajadores.

El líder de La Libertad Avanza volvió a repetir, luego de su gira a los Estados Unidos, que “no hay plata” y que “hay que poner otros puntos en orden”. “¿Que no haya plata para el aguinaldo es culpa mía, que no goberné, o del Gobierno actual? Entiendo que tenemos un sistema federal. Si en tu casa no te alcanza la plata, ¿cómo lo arreglas? ¿Bajás el gasto o te vas de caño? ¿Por qué robarle a los argentinos con el impuesto inflacionario?”, se preguntó.

Y explicó: “Si tenés un déficit y no vas a bajar el gasto, lo vas a financiar de alguna manera. Si lo financias con deuda, le estás pasando la cuenta a generaciones futuras, gente que ni siquiera votó o ni siquiera nació. Me parece bastante inmoral. Si lo haces por la vía de emitir dinero, generas una redistribución forzada vía la inflación. Pero es mentira, no es que se los estás cobrando. Tendrán que poner las cuentas en orden, se acabó la historia del déficit fiscal, que solo nos hizo más pobres”.

Qué provincias confirmaron el pago del aguinaldo en diciembre

Jujuy

En Jujuy garantizaron el pago del aguinaldo para trabajadores estatales y municipales. Además, el gobierno provincial dio a conocer el cronograma de pagos del aguinaldo para los agentes de la administración pública: iniciará el martes 5 de diciembre y se extenderá hasta el jueves 7.

El secretario Adjunto del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales, Sebastián López explicó que "había cierto clima de incertidumbre frente a lo que había dicho Gerardo Morales que, si ganaba Milei, no iban a poder pagar los sueldos, lo cual generó en los compañeros la incertidumbre de no saber qué va a pasar”.

Salta

En la provincia del norte, el ministro de Gobierno, Derechos Humano y Trabajo, Ricardo Villada, dio tranquilidad a los trabajadores y afirmó estar garantizado el pago del medio aguinaldo. Además, remarcó que la coparticipación no se verá afectada. "En caso de no contar con fondos nacionales, se buscará financiamiento externo", expresó durante una entrevista con una radio salteña.

Chaco

Fue el ministro de Planificación, Economía e Infraestructura, Santiago Pérez Pons, quien aseguró que “los recursos disponibles de diciembre serán de 81.000 millones y el aguinaldo es 20.000 millones”, confirmando el pago del medio aguinaldo y desmintiendo las acusaciones de la oposición.

“En diciembre la provincia registrará ingresos aproximados de unos $81.000 millones de recursos nacionales y provinciales. Pudiendo afrontar de esta manera el pago de aguinaldo (alrededor de $20.000 millones) y de los salarios de diciembre”, afirmó.

Tucumán

El gobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo, confirmó en una conferencia de prensa desde la Casa de Gobierno el cronograma el pago del medio aguinaldo para los empleados de la administración pública provincial.

“Hoy queremos llevarle tranquilidad a los tucumanos y tucumanas, a los empleados públicos provinciales, municipales y comunales, y a la comunidad en general, porque si tenemos paz social se beneficia toda la comunidad”, sostuvo el mandatario.

Para luego detallar: “El pago del aguinaldo se dará antes de Navidad, entre el lunes 18 de diciembre al viernes 22 de diciembre”.

Catamarca

El martes, el gobernador de la provincia, Raúl Jalil, garantizó el pago del aguinaldo a todos los empleados públicos. “En Catamarca somos muy ordenados en las finanzas públicas. Vamos a poder afrontar el aguinaldo”, aseguró.

Entre Ríos

El gobernador, Gustavo Bordet, confirmó que la provincia podrá pagar el aguinaldo en medio de la incertidumbre por los dichos del presidente electo. "Está asegurado el pago del aguinaldo y los sueldos de diciembre en la provincia", aseguró en la previa a la reunión de los gobernadores del peronismo para fijar posición con el gobierno de Milei llevada a cabo el martes en el microcentro.

La Rioja

El mandatario provincial, Ricardo Quintela, también afirmó que su provincia se encuentra en condiciones de pagar el aguinaldo y explicó cómo se abonará: "Estamos en condiciones de pagar el aguinaldo producto de que hemos ahorrado la plata para poder pagarlo, con fondos de la provincia y no de la Nación".

Por otra parte, hizo alusión a la coparticipación. "La Rioja, al igual que la provincia de Buenos Aires, en 1988 fue despojado de un punto de su coparticipación, que todos los presidentes respetaron y compensaron en parte ese punto de coparticipación, dentro del presupuesto establecido. Ninguna provincia puede vivir sin la coparticipación. No creo que Milei la elimine", manifestó.

San Juan

Fue la ministra de Hacienda provincial, Marisa López, quien confirmó que se pagará aguinaldo a los trabajadores y explicó cómo se hará en medio del proceso de transición de gobierno entre Sergio Uñac y Marcelo Orrego.

"Estamos trabajando para garantizar también el pago del aguinaldo", aseveró la funcionaria en una conferencia de prensa. Para luego detallar que el mismo, se pagaría después de que la gestión de Sergio Uñac deje el Gobierno, el 10 de diciembre. "La fecha se determinará con la nueva gestión. Es un resorte del ministro de Hacienda con el futuro gobernador la definición de la fecha de pago", aseguró.

Mendoza

El ministro de Hacienda, Víctor Fayad, confirmó que la provincia tiene con recursos para afrontar el pago de la segunda cuota del aguinaldo.

“Hay recursos para afrontar el pago de los aguinaldos y de los sueldos del mes de diciembre. La fecha en la que se abonará la definirá la administración siguiente. Lo importante es remarcar que hay fondos”, explicó Fayad en diálogo con LVDiez.

Para luego detallar que “el dinero que se utilizará para cancelar el aguinaldo será de los ahorros de la provincia, que históricamente eran de aproximadamente de dos masas salariales, y después de diciembre será de menos de una”.

Córdoba

El gobernador electo, Martín Llaryora, aseguró que en su provincia no habrá problemas para pagar sueldos y aguinaldos de diciembre. Pese a reconocer los impactos de la difícil realidad económica, desde el entorno del mandatario confirmaron a Letra P que el Estado provincial se encuentra en condiciones de hacer frente a las obligaciones salariales de fin de año sin problemas de ningún tipo.

Santa Fe

El ministro de Economía de la provincia, Walter Agosto, señaló a diario El Litoral que la provincia deja los fondos necesarios para hacer el pago del aguinaldo a los trabajadores y que las nuevas autoridades puedan disponer de ese dinero en la fecha de pago prevista.

Corrientes

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, señaló que "están absolutamente garantizados" el pago del aguinaldo a los trabajadores y llevó tranquilidad al sector de la administración pública al decir: "Que se queden tranquilos".

Hay que recordar que el pago incluye tambien en el sueldo un aumento del 10% para empleados provinciales y 11% para docentes.

La Pampa

Fue el ministro de Hacienda provincial, Guido Bisterfeld, quien confirmó que el Estado provincial pagará el aguinaldo en tiempo y en forma a los empleados de la administración pública.

Lo hizo en declaraciones a la emisora pampeana LU 33 donde además explicó que por el momento no se descarta incluso el pago del bono navideño adiciona durante el mes de diciembre.

Neuquén

La situación en la provincia patagónica es similar a las mencionadas anteriores. “Las actuales autoridades y las nuevas designadas en el área de economía y tesorería están trabajando en el planificación financiera de la transición”, afirmó al diario Río Negro fuentes cercanas al actual gobierno de Omar Gutiérrez.

Río Negro

Por su parte, en la provincia que será gobernada por Alberto Weretilneck, ante la salida de la actual gobernadora, Arabela Carreras, fuentes cercanas afirmaron que ambas partes ya “están trabajando en los fondos para los aguinaldos”.

Chubut

El gobernador electo de la provincia, Ignacio Torres, aseguró el pasado martes que “están garantizados los fondos para el pago de aguinaldos luego de una serie de gestiones con el Gobierno nacional. “Podemos afirmar que logramos la compensación que venimos reclamando para Chubut y el resto de las provincias”, indicó Torres en una publicación en su cuenta de la red social X/Twitter.

Tierra del Fuego

El ministro de Economía de la provincia fueguina, Federico Zapata, confirmó el pago del aguinaldo "en tiempo y forma".

“Habiendo transcurrido el primer cuatrimestre del año nos empezamos a encontrar con una disminución de los recursos de coparticipación, que tenía que ver con el índice que se tomó para presupuestar gastos y recursos”, detalló el ministro de Economía de la provincia a radio La97.

Buenos Aires

En la provincia gobernada por Axel Kicillof, el mandatario envió un proyecto a la Legislatura bonaerense para aprobar la búsqueda de financiamiento externo por u$s150 millones para los compromisos provinciales (entre los que se incluyen sueldos y pago de aguinaldo), planes de infraestructura y evitar que el impacto de la gestión nacional que asumirá Javier Milei el 10 de diciembre.