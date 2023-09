Quién era el argentino asesinado en Bolivia, al que le habrían negado la atención por ser extranjero

Walter Matías Rosales falleció por una herida de arma blanca en la ciudad de Oruro, en Bolivia, a donde había llegado apenas un día antes en un viaje de mochileros junto a su pareja. En circunstancias que aún se investigan, trascendió que murió tras sufrir una puñalada en el pecho al salir a comprar con un ciudadano colombiano al que no conocía. Sus allegados denuncian que los médicos le negaron la atención por ser extranjero.

Oriundo de Neuquén capital, al hombre de 35 años todos lo llamaban por su segundo nombre. Solía viajar con frecuencia, aunque ganó reconocimiento como cantautor en la ciudad rionegrina de Catriel. Ese fue el escenario de un video que trascendió en las redes sociales y que lo muestra cantando una canción de su autoría afuera del supermercado Cooperativa Obrera, con el estuche de su guitarra abierto para recolectar donaciones.

Desde Artesanos Catriel emitieron un comunicado para acompañar al círculo íntimo de Matías tras la dolorosa noticia. Entre ellos, mencionaron a la artesana de Catriel, Florencia Morales Papeix, que era la pareja del músico y con quien había emprendido ese viaje para cumplir el sueño de recorrer toda América Latina. Oruro era una de las últimas paradas antes de viajar a Chile y así regresar a la ciudad de Neuquén.

Un fragmento de la televisión boliviana muestra las desgarradoras declaraciones de Florencia, aún junto al cuerpo sin vida de su pareja, denunciando la falta de atención en el centro de salud. “[Tardaron] más de 40 minutos para ir a buscarlo. Nos negaron un teléfono, nos trataron de drogadictos cuando no consumimos absolutamente nada. La gente nos negó un teléfono para llamar a emergencias por ser extranjeros, por eso nos negaron la atención. Nos dijeron que no había ambulancias disponibles y cuando llegamos, filmá: hay más de tres ambulancias estacionadas”, dijo en el video que trascendió.

En la mañana de hoy, la joven usó sus redes sociales para desmentir que se estén realizando campañas para recolectar fondos que cubran el traslado del cuerpo hacia Neuquén. “Aún no tenemos noticias de su traslado”, escribió en su perfil.

Horas atrás, había publicado un sentido mensaje para despedirlo. “Quiero tener al lado a esa persona que me enseñó tanto, que me consoló mil veces, que me amó y amó, que me dijo “yo creo que no nos vamos a separar más”, quiero cumplir con eso, me arrebataron todo, te quiero de vuelta, volvé que sin vos no puedo, volvé que te necesito, necesito sentirte cerca, escucharte reír, hablar incoherencias, cantar en cualquier lado, caminar a la par decirte que te amo. Te extraño horrores, no me da más el cuerpo, donde estés esperame, yo sé que te voy a encontrar. Volvé que sin vos no puedo, fui tan fuerte como me enseñaste pero sin vos se me hace tan difícil”, expresó en un fragmento de su carta.

Un hijo

Matías tenía un hijo de 11 años y era reconocido por su trabajo en la organización Ni Un Pibe Menos por la Droga, en Neuquén capital. Además, formó parte de los talleres de música en la Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC) del barrio Confluencia, donde aportó sus conocimientos de guitarra y percusión para este espacio de formación comunitaria.

“Un día encontré a Maty guitarreando y cantando en la puerta de la Coope de Catriel y le pedí autorización para grabar este video y publicarlo en esta cuenta pública. Él se puso contento y dijo que iba a interpretar una canción que todavía no tenía nombre y era de su autoría”, escribió Daniel Barrera, un vecino de Catriel, al conocer la noticia.

Ayer volvió a compartir el video que había publicado en julio de 2022. ”En los rincones más absolutos de Neuquén capital el agua caerá y mi tierra verde y santa florecerá. Es que mañana es un gran día para mí, es que mañana es un gran día para ti”, era una de las estrofas de esa canción.

Karina, la mamá de Matías, habló con medios de comunicación de Neuquén y aseguró que su hijo fue apuñalado por un colombiano que había conocido en el hotel en el que se hospedaba junto a su novia. Agregó que el hombre intentó robarle el dinero que los mochileros tenían para comprar pasajes a Chile, unos 60.000 pesos, pero que estaban en poder de la mujer y no del hombre que fue asesinado.

Se informó que el músico salió con el hombre a comprar la cena y que, al regresar al hotel de Oruro, le dijo a su pareja que había sido apuñalado. Instantes más tarde, se desmayó. Su novia aseguró que llegó al hospital con signos vitales, pero que murió en la vereda porque le negaron atención médica.

