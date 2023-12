Quiénes volverán a pagar Ganancias si se aprueba el proyecto de ley del Gobierno

El presidente Javier Milei planea reintroducir el Impuesto a las Ganancias para cientos de miles de trabajadores. Esta medida busca revertir el esquema que regía hasta septiembre pasado y afectaría aproximadamente a 800.000 empleados, aunque se advierte que la cifra podría llegar a ser de 1 millón.

Aunque Milei había abogado por una disminución del impuesto durante su campaña, cabe destacar que él mismo votó a favor de un importante aumento en el mínimo no imponible propuesto por el entonces ministro de Economía, Sergio Massa.

Con la aprobación de un proyecto de ley enviado al Congreso por el gobierno anterior y respaldado por La Libertad Avanza, el mínimo no imponible se elevó a 15 salarios mínimos, vitales y móviles. Esto eximió del impuesto a alrededor de 800,000 asalariados que, anteriormente, estaban sujetos al mismo. Ahora, Milei busca revertir este cambio, volver al sistema anterior y que estos trabajadores vuelvan a ser afectados por Ganancias.

En caso de lograrlo, los empleados que anteriormente no pagaban el impuesto deberán hacerlo nuevamente, siempre que se encuentren dentro de los límites del nuevo mínimo no imponible. Aunque es posible que la base ya no sea de 700,875 pesos, podría establecerse en un monto mayor, pero el Estado determinará el umbral a partir del cual los trabajadores deben comenzar a tributar.

El objetivo de revertir la cuasi eliminación del impuesto a las Ganancias es aumentar la recaudación a partir del próximo año. Según datos oficiales, la reforma implementada implicaba una pérdida de 1 billón de pesos para el Estado Nacional y una cantidad similar para las provincias, ya que se trata de un impuesto coparticipable.

Manuel Adorni, vocero presidencial, abordó el cambio de postura de Milei sobre el Impuesto a las Ganancias en una conferencia de prensa. Destacó que, en su calidad de diputado anteriormente, Milei votó por la rebaja o modificación del impuesto, pero siempre insistió en que debía ir acompañado de una reducción del gasto ejecutada por el Estado nacional.

Adorni señaló que cualquier ajuste al alza en los impuestos, como en este caso de Ganancias, será de corto plazo y que siempre serán transparentes al respecto, corrigiendo cualquier aumento en el impuesto y volviendo al estado anterior en el corto plazo.