Quiso consultar el saldo de la Sube y se electrocutó: terminó internada y deben operarla

El sábado pasado, en la estación de trenes de City Bell, una joven recibió una descarga eléctrica cuando intentaba consultar el saldo de la tarjeta Sube. A causa de las lesiones tuvo que ser internada y deberá ser operada de una pierna.

Todo sucedió en una de las terminales automáticas de Sube (TAS) ubicada en la parada de Camino Centenario y 472, en La Plata. Hasta allí se acercó Jennifer Alejandra Yanibelli, una joven de 27 años, que quiso consultar el saldo de la tarjeta para recargarla.

Sin embargo terminó sucediendo algo dramático: recibió una violenta descarga eléctrica que le causó serias quemaduras en una de sus piernas y tuvo que ser rápidamente trasladada al hospital San Roque.

En ese momento, la joven se encontraba junto a su hija de 3 años, su hermana y su madre, María, quien relató cómo fue el episodio que vivieron: “Íbamos con mis dos hijas, Jennifer, la que tuvo el accidente, de 27 años, y la otra de 22 con mi nieta. Cruzamos las vías y ella me dice 'mami voy a ir a la Estación a ver cuánto saldo tengo en la Sube', así que hicimos unos pasos, me quedé en la esquina con mi hija más chica y la otra se fue con mi nieta. Cuando miré para atrás la vi en el piso me asusté y le dije a mi otra hija, '¡se cayó Jeni!'”.

Enseguida se acercaron hasta la chica, que solo atinó a responder que le dolía toda la pierna. Rápidamente llamaron a la comisaría más cercana y al Same. “Empecé a los gritos, a llamar al 911 y a la ambulancia. Ellos vinieron, la levantaron, la ayudaron y se la llevaron al San Juan de Dios, donde le dieron el alta al otro día y ayer yo hice la denuncia”, contó en diálogo con el medio 0221.

La mamá de Jennifer explicó cómo fueron los minutos posteriores a la descarga: “Le agarró primero electricidad en el dedo gordo del pie y se le fue para el cuerpo, pero le dolía toda la pierna, que después se le durmió”.

También reveló que el hecho se produjo después de pisar en un pequeño pozo que había al lado de la terminal de Sube y que tenía algunos cables “pelados”, es decir, sin aislamiento.

La chica recibió el alta tras ser examinada por los médicos, pero el martes volvió a mostrar signos de dolor en la pierna, sentía que se le dormía y le salieron moretones en la zona trasera de la rodilla.

Con este panorama decidieron llevarla al hospital de Gonnet. “Ahí me dijeron que no tenía nada y que era el golpe, pero después se desmayó así que van a tener que operarla porque tenía muy hinchada la pierna”, explicó. Según le informaron los médicos, Jennifer “se desmayó porque no le circulaba la sangre en la zona de la rodilla”.

Ahora María busca una respuesta por parte de la empresa y planea organizar una marcha para la semana próxima. “Nosotros hicimos la denuncia contra Trenes Argentinos, necesitamos y queremos una respuesta de lo que le pasó a Jennifer. Yo casi pierdo a mi hija y a mi nieta, ¿quién me las iba a devolver?”, dijo la mujer.

De acuerdo a lo informado por el medio 0221, los familiares de la joven buscan dar con las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en la estación para corroborar los dichos de la víctima.

Las autoridades de Trenes Argentinos aún no dieron explicaciones de lo ocurrido.

Fuente: Todo Noticias.