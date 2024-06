Quita de subsidios a las tarifas: "La bonificación sigue siendo importante para los vulnerables"

Tras el aumento de los precios mayoristas de luz y gas natural, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo explicó este viernes las razones acerca de la reducción de subsidios en las tarifas para los usuarios de ingresos medios y bajos.

En declaraciones radiales, Chirillo indicó que encontró un sistema eléctrico “colapsado y muy vulnerable”. Esta situación llevó al Gobierno a realizar un “reordenamiento” para lograr un sistema “más transparente y eficiente”.

Con respecto a los subsidios, el funcionario afirmó que “estaban mezclados con las tarifas. La gente no sabía qué estaba pagando y desconocía el dinero que el Estado destinaba al sector”, agregó. “El subsidio más caro para el Estado es el que se otorga a quien no lo necesita”, aseguró Chirillo, para quien “en términos absolutos el aumento no es significativo, la bonificación sigue siendo importante porque está en el orden del 70%, pero hay un reordenamiento importante”.

El funcionario afirmó que había un “cepo encubierto” en la asistencia estatal de los usuarios de ingreso bajos y medios. “Uno no le podía aumentar la tarifa para que diera más cobertura a ese costo del sistema,. Entonces por eso tuvimos que sacar un decreto y unas resoluciones que exclusivamente atienden la situación de los N2 y los N3, adicionalmente a una actualización que requiere la tarifa para todos los usuarios, con el precio mayorista de electricidad y de gas”, dijo.

Remarcó que en ese sentido, la gestión de Javier Milei comenzó a sincerar las tarifas y los subsidios en el suministro eléctrico y en abril en las boletas de gas. “No se puede sostener en el tiempo tarifas congeladas, eso no ocurre en ningún país”, remarco.

Según Chirillo, este reordenamiento buscaba “asegurar el flujo de dinero necesario para el funcionamiento del sistema sin sobrecargar las arcas públicas”.

QUÉ DIJO EL SECRETARIO DE ENERGÍA ACERCA DE LOS NUEVOS TOPES DE SUBSIDIOS A LAS TARIFAS DE LUZ Y GAS

El Gobierno avanzó en la quita de subsidios a las tarifas de luz y gas de los hogares de ingresos medios y bajos, por lo que abonarán una boleta más cara. Además, elevó los precios mayoristas y modificó los topes de consumo máximos subsidiados para ambos suministros.

El objetivo es dejar de lado el régimen de subsidios generalizados y reemplazarlo por uno “focalizado en quienes lo requieren”.

En esa línea, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo afirmó: “El subsidio más caro para el Estado es cuando otorga dinero a quien no lo necesita”.

En las tarifas de luz, los usuarios de bajos y medios ingresos recibirán una bonificación sobre el precio mayorista consumido de 71,92% y 55,94%, respectivamente. En caso del gas natural, será de 55% del precio del gas mayorista para los N3, mientras los N2 tendrán un subsidio del 64% de ese valor.

Para Chirillo, el aumento no es significativo. “La bonificación sigue siendo importante porque está en el orden del 70%, pero hay un reordenamiento importante”, explicó.

CHIRILLO CONFIRMÓ CUÁNDO FUNCIONARÁ LA PLANTA COMPRESORA DE TRATAYÉN Y SALLIQUELÓ

Este viernes, Chirillo confirmó cuándo finalizarán las primeras obras de ambas plantas. “El 14 de junio Tratayén entra en funcionamiento y, Salliqueló a mediados de agosto”, informó en diálogo con radio Mitre. Con ambas plantas operativas, el titular de Energía indicó que el país llegará a “los 22 millones m3″.

A finales de mayo, el sistema de provisión de gas, que operaba al límite, entró en estado de emergencia y derivó en el corte total de suministro a cientos de estaciones de servicio de GNC e industrias en toda la Argentina. La situación se extendió por al menos 72 horas.

En ese entonces, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo había deslizado que no es responsabilidad del gobierno de Javier Milei de “no contar con la capacidad plena” del gasoducto a Vaca Muerta.

Sobre las obras inconclusas, el funcionario apuntó contra la gestión de Alberto Fernández al remarcar que las obras del primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner (GPNK) y las plantas compresoras de Tratayén y Salliqueló debían haber finalizado en septiembre de 2023.

