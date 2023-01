Ramón Dupuy: "La tercera asesina de Lucio es la jueza que lo entregó en bandeja"

El próximo jueves 2 de febrero se conocerá la sentencia del juicio por el asesinato de Lucio Dupuy, el niño de 5 años asesinado por su madre, Magdalena Espósito y la pareja, Abigail Páez, en Santa Rosa, La Pampa. Las dos mujeres están acusadas por homicidio y abuso sexual ultrajante.

Ramón Dupuy, abuelo de Lucio, se encuentra expectante sobre la resolución que tome la Justicia, aunque también se manifestó muy crítico con la jueza Ana Clara Pérez Ballester, que le otorgó la tenencia de Lucio a su madre y se la revocó a su papá, Cristian Dupuy.

“La tercera asesina es Ana Clara Pérez Ballester, una jueza de minoría de General Pico. Acá hay tres asesinas: 2 son las que lo mataron a Lucio y una que lo entregó en bandeja de oro para que lo mataran. Esta jueza aún sigue en función, haciendo macanas igual, pero no tiene empatía ni corazón. Pertenece a los 'colectivos verdes' radicales”, aseguró Dupuy, en diálogo con Radio Mitre.

Y agregó: “Yo jamás me la crucé en un año y dos meses que llevamos este proceso de Lucio. Pero hasta el día de hoy no me ha dado la cara, y le he pedido una explicación de por qué revocó la tenencia, si el estaba bien acá en General Pico y se los entregó a estas asesinas para que lo mataran”.

Por su parte, el hombre cargó contra el colectivo feminista al que pertenecen acusadas. “Estas mujeres representan a todo el feminismo radical, la muerte del macho. No faltaban a ningún taller, no faltaban a ninguna marcha, y de hecho, lo llevaban a Lucio”.

“Ni el 'colectivo verde', como le digo yo, ni los derechos humanos tomaron el teléfono para hablar como nosotros”, explicó Ramón Dupuy.

Asimismo, aseguró que por pertenecer al colectivo feminista, las acusadas tiene privilegios en su detención: “Ellas están juntas en un pabellón VIP, porque tienen televisión, equipo de música, juegos, hacen actividad física... Como si estuvieran en casa. Mataron al macho y están de luna de miel”.

“SI HUBIESE SIDO NENE, NO PASABA”

Ramón Dupuy sostiene que tanto Magdalena Espósito como Abigaíl Páez cometieron el crimen por tener un rechazo contra los hombres. “A Lucio lo matan porque es varón. Lo matan por interferir en la pareja. Y no lo digo yo, lo dicen la pericias psicológicas y psiquiátricas de ellas. Lo mataron por varón, el calco del padre, del abuelo, del tío... Si Lucio hubiese sido nena, no pasaba nada. A él lo vestían de nena, le pintaban las uñas los labios, los ojos... No lo pudieron transformar, entonces lo tuvieron que matar”, aseguró.

Asimismo, el abuelo de Lucio dijo no estar al tanto de lo que sucedía en los últimos meses de vida del niño. “Nosotros no sabíamos nada porque estábamos a 140 kilómetros y fue en plena pandemia. No podíamos viajar a Santa Rosa. Yo te puedo asegurar que si Lucio me hubiese dado la mínima señal de lo que estaba pasando, que a él le pegaban, te aseguro que ellas hoy no estarían vivas”, sentenció.

“La última declaración de la querella fui yo, la asesina progenitora no quiso estar, pero sí la asesina Páez (pareja de Magdalena Espósito), la cual se dio el lujo de cerrarme un ojo y hacerme una sonrisa. Estuve a punto de levantarme y si llegaba a donde estaba ella, hoy no estaría viva”, manifestó.

UNA MEDIDA EJEMPLAR

“Toda una comunidad en Argentina, y parte del mundo está pendiente de esta condena. Tiene que ser una condena ejemplar para que no vuelva a suceder. Yo consulté con mi abogado, y a ellas les corresponde prisión perpetua sin beneficios y que sean separadas ya. La fiscalía coincidió con la querella, así que esperemos que los iluminen a los jueces y vean todas las pruebas que hay, que son contundentes”, manifestó el abuelo de Lucio.

Y sostuvo: “A Lucio no me lo devuelven con ninguna condena ejemplar que le den. Pero sí puede llegar a ser un alivio y para que tomen consciencia aquellos que van a asesinar a sus hijos. Porque aquellos que asesinan lo planean”.

Por último, Dupuy confesó que habló con el presidente Alberto Fernández, quien le prometió acelerar el proceso para que se sancione la Ley Lucio. “Hablé el jueves con Alberto Fernández. Tomó el caso personalmente y meterá la ley por decreto en las sesiones extraordinarias de febrero, ya está en el boletín oficial”.

