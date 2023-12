Ranking de la "Empresa de los Sueños": 10 compañías elegidas por los jóvenes argentinos para trabajar

El 77% de los jóvenes tiene una empresa de los sueños , según el ranking “Empresa de los Sueños 2023” realizado por la consultora en desarrollo de jóvenes talentos Cia de Talentos. La edición de este año arrojó que la reputación de marca, el plan de desarrollo, el clima y la cultura son los atributos más fuertes de las diez compañías en las que los argentinos sueñan trabajar y desarrollarse.

Recientemente se presentaron los resultados del ranking anual “Empresa de los Sueños”, que premia a las organizaciones soñadas por los jóvenes para trabajar y desarrollarse. Dicho listado es consecuencia del estudio “Carrera de los sueños”, que muestra cuáles son las expectativas, los miedos y las percepciones juveniles en relación con el mundo del empleo.

Respecto al estado actual del mundo laboral, Esteban Morin, socio director de Cia de Talentos Latinoamérica, explicó a Ámbito que "hay oportunidades y hay un cambio de paradigma de las empresas. La contradicción histórica de querer un joven con potencial y algo de experiencia se está dejando atrás. Hoy, las compañías buscan a alguien que tenga ganas y cuente con alguna habilidad que necesite y la pueda ver".

¿Cuáles son las 10 empresas más elegidas por los jóvenes para trabajar en Argentina?

El ranking “Empresa de los Sueños 2023” premió a las diez organizaciones soñadas por los jóvenes para trabajar y desarrollarse:

Google. Mercado Libre. Unilever. YPF. Techint. Disney. Grupo Arcor. Globant. Amazon. Cargill.

Comparado con 2022, cuando 74% de los argentinos afirmó tener una compañía soñada, este año se registró un aumento porcentual del 3%. 77% de los jóvenes tiene una empresa de los sueños.

En relación a la organización elegida, desde la consultora preguntaron "¿Cuál es el atributo más fuerte (dentro del listado ofrecido)?" y menos de la mitad (28%) priorizó la Reputación de Marca, mientras que un 26% apuntó al Plan de Desarrollo. En tercer lugar apareció Clima y Cultura (21%) ; seguido de Seguridad Financiera (16%); y, por último, Responsabilidad Social (9%).

A la hora de justificar su elección, 35% hizo hincapié en el "Desarrollo constante". En contraposición, un 15% fue motivado por la "Experiencia internacional", mientras que el 14% eligió la opción "Hacer lo que me gusta".

Google

La compañía cumplió 16 años en el país y, al día de hoy, cuenta con más de 350 empleados. Respecto al primer lugar en el ranking, Fernanda Vidueiros, Gerente de Recursos Humanos de Google para Hispanoamérica, admitió a Ámbito que "una de las cosas que se respira en Google es sentir que estamos haciendo la diferencia para nuestros productos, socios, clientes y las comunidades donde vivimos".

Por otra parte, Vidueiros mencionó la cultura: "Es una parte fundamental de la atracción y retención de talentos en Google". Por eso, la compañía se guía bajo una serie de principios que tienen como objetivo crear espacios de bienestar personal y profesional, brindando beneficios que "van más allá de lo económico y hacen más placentero el día a día".

"Siempre priorizamos la búsqueda de iniciativas que fomenten libertad a todas las personas, como la flexibilidad en el trabajo; la construcción de competencias profesionales de manera interna, gracias a referentes especializados dentro de la compañía; el fomento de la vida familiar; el estímulo al reconocimiento interno a otros compañeros a través de notas de felicitación públicas y premios económicos; y el otorgamiento de diversas prestaciones a los empleados, como puede ser la cobertura médica, comida, capacitación y educación, gimnasio y otros servicios; entre otras cuestiones", enumeró.

Por otro lado, acerca de las empresas en general, Morin resaltó el rol del formador, que es sumamente relevante para la construcción y la sustentabilidad de la marca empleadora, ya que "cada empleador puede provocar una buena experiencia laboral que contagie a otras personas".

A su vez, hay un cambio de paradigma en las compañías: no esperan más que los empleados se queden con ellos para siempre, sino que "pretenden ser un buen tránsito y que la persona se vaya y vuelva", dijo Morin.

¿Qué importa en la vida hoy?

El estudio además consultó a los jóvenes "¿Qué importa en la vida hoy?". Frente a ello, más de la mitad (57%) respondió "Calidad de vida", que abarca a la salud física, mental y emocional. Cabe mencionar que la encuesta de 2016 arrojó que un 52% priorizaba en la vida el "Éxito profesional".

En segundo lugar, y con una gran diferencia porcentual (22%), las Relaciones Familiares ocupan un rol importante para los argentinos. Seguido de Seguridad financiera (8%), Trabajo y carrera (5%), Impactar en la sociedad (5%), y Tiempo de ocio (3%).

Consultado sobre el factor monetario en el ranking, Morin manifestó que, "cuando pienso en lo que sueño, lo económico es higiénico, resulta ser aquello que necesito para cubrir mis necesidades. También puedo acudir si estoy en un momento en el cual me encuentro apurado económicamente, pero nada más que eso". De todas formas, las empresas deben ser "justas" y "pagar lo suficiente para que me sirva", aunque no es el factor determinante.

Teniendo en cuenta la situación económica del país, el socio director de Cia de Talentos Latinoamérica esperaba que el elemento económico subiera en el ranking, sin embargo, está debajo de los seis puestos. "Hay otros valores", apuntó.

Salud física, mental y emocional

En los últimos años experimentamos simultáneamente múltiples cambios, sobreestimulación de información y expectativas de máxima productividad. Por ello, el punto de análisis Salud Mental está presente en la encuesta desde hace tres ediciones.

Respecto a su inclusión, Morin explicó que "influyó muchísimo la pandemia. Pensamos que post pandemia la salud mental iba a ser un pico positivo, pero no pasó. Las sensaciones de ansiedad y agobio siguen estando y más fuertes que nunca".

"Es una demanda a que las organizaciones asuman un rol real en la salud de las personas. No se cubre con una obra social o un gimnasio, sino que es algo que debo gestionar y trabajar desde mi rol de liderazgo", agregó.

Educación emocional

Acerca de las emociones, más de la mitad de los jóvenes dijo sufrir -“frecuentemente” y/o “siempre”- Cansancio (56%), Ansiedad (56%), Preocupación (53%) y Apatía (36%). De ese total, más de la mitad de los argentinos (50%) manifestó que tiene apoyo de los líderes para cuidar la salud mental.

Son datos sumamente relevantes, más aún si consideramos que, por primera vez, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó a las empresas formar a los líderes para que identifiquen a las personas del equipo que están sufriendo. A su vez, y otro dato no menor, invertir en bienestar aumenta hasta 50% el desempeño de los empleados.

Los jóvenes también esperan que las organizaciones revisen la "superproductividad", que contribuye al agotamiento, y la "cultura tóxica", que aumenta la ansiedad y el estrés. Prevén convivir en una cultura de confianza y transparencia. En tanto, más de la mitad de las personas (52%) acuerdan en que el liderazgo de la compañía para la que trabaja cultiva moral y cultura de equipo, mientras que otro grupo (44%) confirma que la gestión directa conduce bien los procesos de cambio.

"Empoderamiento individual"

La mayoría de los jóvenes (80%) está satisfecho con su propio desarrollo profesional. En ese marco esperan que las organizaciones apoyen el empoderamiento y brinden experiencias. También prevén que las compañías les permitan hacer lo que les gusta; estimulen la autonomía, el aprendizaje y el desarrollo; y alimenten la autoconfianza, es decir, saber que estoy en el camino correcto.

"Con un futuro cada vez más incierto, las personas vuelven la mirada hacia sí mismas, en busca de estabilidad y propósito en sus vidas", expresaron desde Cia de Talentos.

Remitiéndonos a la realidad, menos de la mitad de los jóvenes (38%) afirma "hacer actividades conectadas con sus habilidades e intereses". En paralelo, un porcentaje similar (33%) asegura que "la empresa en la que trabajan tiene una estrategia para entrenar personas en nuevas habilidades".

Retención

Entre otros datos, los jóvenes continúan cambiando de empleo cada dos o tres años, ya que -según Morin- "el trabajo es un medio para un fin, debido a que uno busca aprender. Además de que hoy sueño con una empresa y el día de mañana puedo hacerlo con otra". De todas formas, cabe mencionar que el dato de retención dejó de estar incluido en la encuesta debido a que "no es un valor ni tiene sentido".

Sí resulta importante entender la "curva" donde la persona tiene mayor contribución y, así como entra conectada y pasa por el proceso, ese compromiso continúe una vez que se va.

Muchas veces ocurre que la persona se marcha de la compañía, "nos ofendemos y cortamos vínculo", dijo Morin. Por eso, él siempre pregunta a las organizaciones: "¿Qué esfuerzo haces desde RRHH para mantener el vínculo con quienes no trabajan más con vos? ¿Cómo referidores, posibles clientes o para armar networking? Y si tenés que buscar a alguien que quiera trabajar con vos, ¿qué tal si le decís a algún exempleado que te recomiende a alguien?".

Entonces, hay que repensar estas cosas, en vez de retener. "Lo laboral es un vínculo. Si te pregunto '¿cómo estás con tu pareja?' y me decís que 'estoy bien, estableciendo una estrategia de retención para que no se vaya', entonces no está bien".

A modo de conclusión, desde Cia de Talentos aconsejan a las compañías crear o promover "entornos laborales flexibles, priorizar la salud mental para combatir el agotamiento, preparar a las personas para desafíos cotidianos y fomentar el crecimiento personal fuera del trabajo". También hace hincapié en la "forma en que gestionamos a las personas" que se encuentra "obsoleta". Por eso, recomiendan "cambiar radicalmente".

Por último, la consultora sugiere invertir, es decir, "formar Mandos Medios para gestionar equipos", siempre y cuando se considere una nueva mentalidad sobre el rol del trabajo y la relación con las organizaciones.

La 22° edición del ranking contó con la participación de 113.189 jóvenes: 7.164 estudiantes y graduados universitarios de Argentina; 5.661 de Colombia; 8.207 de México; y 91.380 jóvenes, media gestión, gerentes y directores de Brasil, país de origen de Cia de Talentos.

Fuente: Ámbito