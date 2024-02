Salarios: qué rubros ofrecen mejores sueldos en el inicio de 2024

Los sectores de Recursos Humanos y Producción, Abastecimiento y Logística presentan los mejores salarios solicitados promedio de la Argentina. En el ranking de áreas con mejores pretensiones salariales siguen Tecnología y Sistemas. Esta información surge del último Index del Mercado Laboral publicado por el portal de empleo, Bumeran.

Empleo en enero: ¿qué rubros son los que ofrecen mejores sueldos?

En enero, el área de Recursos Humanos presenta los sueldos promedio más altos en las posiciones junior con $406.000 por mes; y Producción, Abastecimiento y Logística en los puestos semi senior y senior con $603.278 por mes.

“Producción, Abastecimiento y Logística no sólo es uno de los sectores que registra las remuneraciones solicitadas más altas. Además, este sector es el que mayor movilidad presenta: recibe la mayor cantidad de postulaciones, con un 25,68% del total, y cuenta con la mayor participación en los avisos, con el 26,38%”, explica Carolina Molinaro, Head of Marketing the Jobint.

En las posiciones junior, la pretensión salarial de Recursos Humanos muestra una suba de 4,77% respecto al mes anterior. El salario pretendido promedio del sector es 15 puntos porcentuales mayor al promedio general junior del mercado, que es de $351.682 por mes; y está 5 puntos porcentuales por sobre la segunda área mejor remunerada, Producción, Abastecimiento y Logística con una remuneración solicitada de $387.275 por mes.

En el ranking de áreas con mejores pretensiones salariales siguen Tecnología y Sistemas con $377.109 por mes; y Administración y Finanzas con $362.354 por mes. El resto de los sectores están por debajo del promedio junior que es de $351.682 por mes.

En el sector Producción, Abastecimiento y Logística es en donde se da el mayor aumento en el acumulado anual, con una suba del 9,97%. Por el contrario, Comercial es el de menor crecimiento con 3,69%.

El ranking de áreas con mejores sueldos continúa con Tecnología y Sistemas con $576.175 por mes; y Administración y Finanzas con $559.105 por mes. El resto de los sectores están por debajo del promedio semi senior y senior que es de $534.474 por mes.

Salarios requeridos: registraron aumento de 15,18 puntos por debajo de la inflación

El salario requerido promedio en enero fue de $510.935 por mes. Esto significa un incremento del 5,42% respecto al mes anterior y un aumento de 15,18 puntos porcentuales por debajo de la inflación del periodo, que fue de 20,6%.

Según el seniority del puesto, el sueldo promedio en las posiciones de supervisor y jefe en enero es de $675.186 por mes, con un aumento de 5,13% respecto al mes anterior; en las categorías semi senior y senior es de $534.474 por mes, con un incremento de 5,02%; y en los niveles junior es de $351.662 por mes con un ascenso del 7,50%.

Fuente: Ámbito