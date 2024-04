Santa Cruz habilitó la caza deportiva de pumas, zorros y guanacos

Desde el 1 de abril, el Gobierno de Santa Cruz habilitó la caza deportiva de zorros, pumas y guanacos. La autorización abre una polémica con grupos ambientalistas activos en las redes sociales, como parte de un conflicto se da año tras año.

La información oficial de la provincia dice que la temporada de caza deportiva 2024 en la fue autorizada por el Consejo Agrario Provincial (CAP), mediante una resolución del pasado 27 de marzo. Quienes tengan la licencia correspondiente, podrán participar en la actividad hasta el 31 de agosto.

La decisión causó una fuerte controversia y reclamos de los defensores de la naturaleza, el medioambiente y otros ciudadanos preocupados por el bienestar de la fauna nativa. Está inclusión de fauna nativa entre las especies autorizadas para ser cazadas fue calificada como una práctica "despreciable" y de una "masacre legalizada en la naturaleza".

La resolución 117/2024 del CAP estableció que quienes cuenten con licencia habilitante podrán cazar animales nativos con un tope específico: zorro colorado (uno por semana), zorro gris (uno por quincena), puma (uno por semana) y guanaco (dos por día). También permiten cazar especies exóticas sin límite, entre las que se encuentran el visón, el conejo europeo, la liebre europea y el jabalí.

Desde la CAP, su titular Adrián Suárez dijo que la caza deportiva realizó durante muchos años y que hay muchas personas que dependen de esta actividad para su sustento y del turismo asociado.

Guanacos

En ese sentido, el presidente de la Sociedad Rural de Río Gallegos y vicepresidente de la Federación de Sociedades Rurales de Santa Cruz, Enrique Jamieson, explicó a Cadena 3 que "esta es una modalidad que se viene repitiendo en los últimos 15 años".

Según Jamieson, cada año se habilita la caza deportiva dentro un marco legal controlado por las autoridades provinciales y comparó esta situación con lo que sucede con la pesca deportiva.

"Todos los años se habilita la caza deportiva con un marco legal y donde se hace un control de parte de las autoridades provinciales, que autorizan o no. Es similar a lo que es la pesca deportiva, que todos los años se habilita en determinadas fechas con distintas restricciones o no, ya sea un río sí o un río no", precisó.

Y añadió: "Me parece que hay una exacerbación del título porque es una práctica que vienen haciendo los últimos gobiernos en los últimos 15 o 20 años".

Jamieson indicó que, poder participar en la caza deportiva, es necesario contar con un carnet habilitante, no tener antecedentes penales, demostrar propiedad y registro del arma utilizada y pagar una tarifa para obtener el permiso correspondiente. El control sobre estas regulaciones es estricto y cualquier infracción puede resultar en multas o sanciones legales.

Consultado respecto a si esta práctica incluye a los cazadores turistas extranjeros interesados en aprovechar esta temporada para capturar piezas exóticas, Jamieson indicó que solía realizarse. Pero aclaró: "En este momento no se está haciendo".

Respecto a las críticas recibidas por parte del público, insistió: "No se trata ni de exterminio ni conservacionismo extremo. La caza deportiva es una práctica habitual que viene de décadas".