Se casó con un preso la jujeña condenada a perpetua por matar a la hija de su novia

El 9 de diciembre de 2021, Fabiana Cruz fue condenada a prisión perpetua, acusada de matar a golpes en Puerto Madryn a Agustina, la hija de 4 años de su novia, bajo la calificación de homicidio doblemente agravado por alevosía y ensañamiento. El crimen, investigado por el fiscal Jorge Burgueño, ocurrió en agosto de 2019. Fue la propia madre de la menor quien alertó la situación, Agustina fue llevada junto a la madre y Cruz por un vecino al hospital Isola. Murió ese mismo día, a mediados de la tarde.

En un principio, Cruz, de 21 años, aplicó una excusa de los asesinos de niños: dijo que la menor “se había caído”.

Los médicos no le creyeron desde comienzo: la autopsia posterior al cuerpo de la menor reveló golpes en 16 partes de su cuerpo, además del feroz traumatismo de cráneo que le costó a muerte. El informe habla también de la existencia de lesiones corporales y óseas previas, propias de un contexto de maltrato infantil.

Tras su detención, Cruz fue sometida a un psicodiagnóstico, en el cual ensayó una suerte de justificación: “Ese día exploté y le pegué a la nena sin querer”, dijo. El motivo de esa explosión fue una supuesta infidelidad de su pareja.

La vida de Luis Iván Almonacid es una línea paralela. A fines de noviembre, fue considerado culpable por el crimen de Eliberto Santos Ramos, también cometido en 2018 en Puerto Madryn. Santos Ramos, de 59 años, fue atacado cuando ascendía a su camioneta junto a una mujer. Tres hombres se subieron con ellos y comenzaron a golpear al jubilado: le pedían dinero, el celular y las llaves del vehículo. La brutal paliza duró más de una hora. Por el hecho, Almonacid recibió 15 años de cárcel.

Con el tiempo, Cruz y Almonacid terminaron presos en la misma prisión, el Instituto N°1, se conocieron por redes sociales, se hicieron novios. Este miércoles, se casaron en el Juzgado de Paz N°1 de Trelew.

La pareja “tumbera” hizo todo por regla, cada papel pertinente fue presentado por ellos y sus abogados. El martes 27 de ese mes, la defensora de Cruz notificó a un juzgado de garantías local que Almonacid había presentado su propio incidente de ejecución por el matrimonio y que Cruz incluso realizó un trámite online para reservar fecha en el juzgado de paz, un turno indicado para el miércoles 28 de este mes a las 10 de la mañana. Así, la defensora pidió el traslado para la condenada.

El miércoles, llegó el momento. La pareja presentó dos mujeres de Trelew como testigos y contrajo matrimonio. Infobae accedió al acta. El texto asegura que Cruz y Almonacid comenzaron su relación hace seis meses.

Hubo un episodio desagradable previo al civil, que explica un poco la unión. Fue reportado el 23 de diciembre por un jefe de seguridad del Instituto Penitenciario. El jefe detalló que Cruz pidió una visita íntima con Almonacid. Se la negaron, al no tener un vínculo constatado. “Gordo hijo de puta, vos no te vas hasta que me autorices mi visita”. Cruz montó en cólera, golpeó con uno de sus puños el vidrio del aula donde se encontraba. Programaron una audiencia para hoy viernes para sancionarla.

Cinco días después del brote de violencia, ella y Almonacid se casaron.

Fuente: Infobae