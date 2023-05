"Te voy a amar mil vidas más": el conmovedor posteo de la novia de Benjamín Gamond, el joven asesinado en México

“Te voy a amar mil vidas más”, escribió Carmela Martínez en su cuenta de Instagram, tras confirmarse la noticia de la muerte de su novio Benjamín Gamond, el argentino que fue asesinado en una playa paradisíaca de México a machetazos por un extraño que lo atacó por la espalda. El joven murió el lunes en el Hospital General de Ciudad de México, luego de ser trasladado en un avión sanitario desde Puerto Escondido, donde se encontraba ingresado desde el ataque.

El joven de 23 años fue uno de los tres turistas agredidos con un machete por un hombre, de 21 años, en el Estado de Oaxaca, mientras disfrutaban de unas vacaciones. Las otras víctimas fueron identificadas como Santiago Lastra, de 22 años, y Macarena González, de 29, quienes se encuentran fuera de peligro.

En su publicación, Carmela, la novia de Benjamín, subió diez fotos de los años que compartió a su lado. Entre besos, abrazos, sonrisas y viajes la publicación se centra en el amor que ambos sentían mutuamente. “Hola Tarzán. Gracias por tanto amor. Te voy a amar mil vidas más”, dice la despedida de la joven.

El trágico episodio tuvo lugar el viernes pasado mientras los tres amigos almorzaban en una playa de Costa de Oaxaca. De imprevisto, un hombre desconocido -luego identificado como Cruz Irving- se acercó y, sin mediar palabra, los atacó con un machete. Las heridas en la cabeza le causaron a Gamond un daño neural irreversible que le provocó la muerte.

“La familia Gamond informa, con inmenso dolor, la triste noticia de que Benja no lo logró. El milagro no se dio”, señaló el grupo familiar del joven en un comunicado. “Los esfuerzos fueron enormes, como su fortaleza y corazón, pero no alcanzó”, expresaron.

A la despedida se sumaron los hermanos. “¡Volá muy alto, torito! Nos veremos de nuevo. Te amamos”, escribió Marcos, uno de ellos. Por su parte, Facundo compartió un emotivo video en el que se observó a los profesionales de salud del hospital en el que falleció el joven conformar una caravana llena de aplausos, mientras lo trasladaban por un pasillo rodeado de médicos, enfermeros y administrativos.

“Así te despedimos, hermanito del alma, como un héroe”, escribió Facundo junto al emotivo homenaje, que compartió a través de su perfil de Instagram. Y agregó: “Gracias, Benja, por ser lo que fuiste. Todos vamos a aprender de vos”. En tanto, la familia de Benjamín decidió donar los órganos del joven tras sufrir la muerte cerebral.

Como consecuencia del ataque y posterior muerte de Benjamín la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) requirió y obtuvo el dictado de la prisión preventiva para Cruz Irving Martínez Flores, el joven de 21 años oriundo del estado mexicano de Guerrero, acusado del homicidio calificado del cordobés Bejamín Gamond y del homicidio en grado de tentativa del argentino Lastra y su novia, Macarena González, atacados a machetazos el viernes pasado cuando almorzaban en un kiosco de playa en el parque nacional Lagunas de Chacahua.

“Los hechos ocurrieron el pasado 12 de mayo, cuando las víctimas fueron agredidas con un arma punzocortante (machete) cuando estaban en la localidad de La Isla, Lagunas de Chacahua, Villa de Tututepec, Juquila, Oaxaca”, dice el dictado

Inicialmente, el caso fue caratulado como triple tentativa de homicidio. Pero con la muerte, la FGEO solicitó la reclasificación del delito contra Gamond. Los médicos que lo atendieron, conmovidos, despidieron con un cerrado aplauso el traslado de los restos del joven.

“La premisa de la Fiscalía de Oaxaca es la Procuración de justicia a favor de las víctimas para que se obtenga el castigo contra quien resulte responsable por la comisión de delitos, además del resarcimiento del daño”, indicó el organismo en un boletín de prensa.

