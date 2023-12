Tras dar a conocer el nuevo DNI, estos son los documentos que no servirán en 2024

El Registro Nacional de las Personas (Renaper), entidad vinculada al Ministerio del Interior, lanzo oficialmente el novedoso Documento Nacional de Identidad Electrónico, dotado de un chip y un código QR que posibilitará su verificación.

Este innovador documento se distingue por cumplir con los más rigurosos estándares internacionales en términos de seguridad, tecnología y calidad, según detalló el Ministerio del Interior.

¿Cómo es el nuevo DNI?

El flamante DNI incorpora un chip electrónico y un código QR que facilitan la validación electrónica, así como la verificación de identidad, la inclusión de funciones digitales y una mayor fortaleza en términos de seguridad.

La impresión láser sobre policarbonato y la implementación de medidas físicas de seguridad contribuyen a prevenir la falsificación y mejoran la verificación visual del documento, además de ofrecer mayor resistencia y durabilidad.

Nuevo DNI con chip y QR

Nuevo DNI: cuáles son los documentos válidos para hacer trámites

Según la resolución 2030/15 del Registro Nacional de las Personas, la Libreta de Enrolamiento, la Liberta Cívica y el DNI de portadas verdes pierden su validez no son válidos. Los únicos exceptuados en esta norma son los mayores de 75 años y personas con discapacidad declaradas.

Los DNI tarjeta digitales sirven son los solicitados para realizar trámites bancarios, gestiones privadas y públicas.

Todas las versiones de documentos de identidad que no estén digitalizados no tendrán validez y, por lo tanto, las personas que los porten no podrán efectuar trámites, a excepción de votar.

¿Cuáles son los DNI válidos para salir del país?

avión

Cuando se trata de viajar a países del Mercosur, los argentinos deben presentar su DNI en formato físico, ya sea la tarjeta o la libreta celeste digital. También es válida la utilización del pasaporte.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que ciertos documentos no son válidos para salir del país; estos son:

DNI digital en el celular

Libreta verde confección manual

DNI celeste confección manual

Cédulas de identidad emitidas por la Policía Federal Argentina

Libreta de enrolamiento

Libreta cívica.

Cuando el viaje implica destinos más allá de estos países mencionados, es necesario llevar el Pasaporte, con o sin visa dependiendo del país de destino. En estos casos, se aconseja verificar los requisitos específicos en las embajadas del país al que se viajará.

Es fundamental que todos los documentos estén vigentes en el momento del viaje, sean el último ejemplar emitido y se encuentren en buen estado de conservación que permita la correcta identificación del portador.

Se recomienda verificar que se tenga el último ejemplar vigente del DNI antes de emprender cualquier viaje.

¿Quiénes debe renovar el documento?

Todas aquellas personas que posean Libreta de Enrolamiento, Libreta Cívica y/o DNI verde o bordó confeccionados en forma manuscrita. A excepción de las personas mayores de 75 años que tengan el DNI en condiciones y los discapacitados declarados judicialmente.

