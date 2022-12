Un dirigente del PRO murió al ser embestido por un toro en Entre Ríos

Una gran conmoción se vive por esta horas en la localidad entrerriana de Cerrito luego del dramático accidente que le costó la vida a Víctor Ramón Beltramino, un productor rural y dirigente del PRO de 59 años que murió al ser embestido por un toro en su propio campo cuando intentó auxiliar de un peón.

El violento episodio ocurrió este miércoles después de que la víctima quiso defender a su empleado del ataque del toro, un animal que según reveló la Policía local, pesa más de media tonelada. El peón “contó que el animal atacó al patrón muy fuerte, lo levantaba con la cabeza y luego en el piso lo aplastaba y presionaba en la zona del pecho”, sostuvo el comisario al asegurar que “fue un hecho lamentable”, informó el comisario de la localidad al diario El Once.

Después del ataque, ambos hombres fueron llevados al hospital José María Miranda: Beltramino murió, mientras que el empleado quedó internado en observación pero fuera de peligro. “Está en estado de shock”, dijo una de las médicas del sanatorio. Por disposición de la Justicia, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial de Oro Verde para que le practicaran la autopsia.

El jefe de la Brigada, Leandro Peralta, dio detalles de la muerte y describió el lugar. En ese sentido, dijo que se trata de “un clásico establecimiento tambero” y que en el medio de las vacas estaba el toro con un peso de entre 500 y 600 kilos. “Dada la actividad del lugar, los animales son más dóciles y se trabaja generalmente caminando”, agregó.

Por su parte, funcionario policial relató al mismo medio que Beltramino había criado el animal de raza “sueco rojo” desde ternero y que esa “pudo ser una de las causas”. Al respecto explicó que “actúan por instinto” y que en caso de criar a un animal de esas características como si fuera doméstico, al momento de convertirse en adultos puede tener este tipo de reacciones, ya que no crecen con otros de su misma especie. “Tienen las reacciones contra el humano. Al no socializar con animales de su misma especie no internaliza y compite con el humano”, resumió Peralta.

Asimismo, reveló que el toro “en reiteradas oportunidades había intentado arremeter contra ellos y no pudieron acercarse con el móvil policial ni con el vehículo de la médica veterinaria porque se iba contra ellos”. “No te dejaba arrimarse tampoco con caballo, por lo que tuvimos que hacerlo con tractor. Era muy territorial. Fue algo riesgoso”, añadió el funcionario de la Policía.

Acerca de cómo ocurrió el ataque, Peralta confirmó que el toro no tenía astas y que previo al ataque comenzó a expresar cierta agresividad. “Empezó a sacar tierra y hacer notar que estaba enfadado. Después agachó la cabeza y salió corriendo contra las personas”, sostuvo.

“Es un animal muy ágil, pero no permitía acercarte a menos de 100 metros”, remarcó Peralta, quien además dijo que los allegados a la víctima no salían de su asombro luego de la actitud del animal y obviamente por la tragedia.

Beltramino, un ruralista muy conocido en la zona, tuvo una activa participación en el Consejo Delegado de la Federación Agraria de Entre Ríos y fue dirigente del PRO en su ciudad natal. “Con profunda consternación el Consejo Delegado de la Federación Agraria de Entre Ríos, rinde homenaje al Presidente de la Filial Cerrito, señor Víctor Ramón Beltramino, quien falleciera trágicamente este miércoles”, expresaron desde la entidad en un comunicado.

“Lamento profundamente el fallecimiento de Víctor Beltramino, dirigente del Pro Cerrito. Acompaño a su familia y amigos en este doloroso momento”, dijo por su parte, Ayelén Acosta, dirigente del PRO y vicepresidenta segunda de la Cámara de Diputados de Entre Ríos.

