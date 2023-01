Un hombre atacó brutalmente a una policía en Recoleta

Un hombre de 42 años fue detenido después de atacar brutalmente a una mujer policía . La golpiza quedó registrada en las filmaciones de las cámaras de seguridad de un local de ropa ubicado en el barrio de Recoleta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires .

El agresor fue detenido tras la agresión, el hombre se mostró violento con dos efectivos policiales y mientras una de ellas pedía refuerzos, atacó a la otra de manera brutal.

El hecho se produjo en un local de ropa ubicado en la esquina de Santa Fe y Uruguay del barrio de Recoleta. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad de este comercio y el video circula por redes sociales dando cuenta de la violencia del ataque.

Hombre que golpeó a una mujer policía en Recoleta

Según explicaron, todo comenzó cuando las policías advirtieron que el hombre tenia una actitud agresiva e insultaba a los que estaban en la zona además de intentar golpear a quienes pasaban en auto. Cuando las mujeres se acercaron para instarlo que dejara esa actitud, el hombre se puso más agresivo todavía y comenzó a insultarlas.

Una de las efectivos de la policía pidió refuerzos mientras retrocedían para protegerse de la cada vez más violenta actitud del hombre que finalmente comenzó a pegarle a una de ellas. Tras los golpes, la mujer cae al piso y el agresor llega a pegarle patadas mientras estaba tendida.

El atacante finalmente fue detenido por resistencia a la autoridad. La mujer agredida, de 27 años, debió ser atendida por el SAME pero afortunadamente no sus heridas no ameritaban su traslado a un centro de salud.