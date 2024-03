Un hombre mató a puñaladas a su hijo con discapacidad y luego pidió perdón en un video

Un hombre asesinó a puñaladas a su hijo con discapacidad motriz, grabó un video pidiendo disculpas y luego intentó quitarse la vida. Ahora está internado en grave estado en un hospital de Formosa.

El crimen ocurrió este miércoles por la madrugada en una vivienda ubicada en el barrio San Roque, en la ciudad de Ibarreta, donde Zamir (8) fue hallado con heridas de arma blanca.

“Las primeras pericias suponen que falleció desangrado, tenía cortes profundos en el brazo y el cuerpo”, informó NA sobre las pericias preliminares.

El nene de 8 años falleció producto de las heridas. (Foto: Facebook /Zamir Lovely)

Luego del ataque feroz, el padre intentó suicidarse con una escopeta, pero no lo logró. Al cierre de esta nota, está internado en grave estado.

En la investigación se corroboró que, previo al asesinato, el hombre le mandó un video a su exmujer y mamá del menor donde le “pedía perdón” por lo que iba a hacer.

“Soy joven todavía, pero ya no voy a seguir más. Yo no quiero que nadie me llore, ni que nadie me lamente. Solo que me entierren y nada más. Creo que esta es la mejor alternativa, si no mucho sufrimiento, tantos años”, manifestó.

Fuente: Todo Noticias