Un informe señala de la mayoría de las economías regionales está en crisis por la sequía y los altos costos

Coniagro , una de las 4 entidades que forma parte de la mesa de enlace, emitió un informe donde detallan que 13 de 19 economías regionales está actualmente “en crisis”. El resto no transita su mejor época sino que está bajo “advertencia” y ninguna muestra signos de crecimiento.

El informe intenta ser un “semáforo de las economías regionales", que elabora la gremial que preside Elbio Laucirica. En base a las cifras que surgen del análisis realizado durante diciembre pasado, Laucirica hizo un panorama general de las actividades productivas que monitorearon.

“El 90% de nuestras economías regionales están en crisis, no solamente por la sequía, sino por las inclemencias climáticas en su conjunto como granizo y heladas. Pero además de estos factores coyunturales o circunstanciales, volvemos a recaer sobre la falta de políticas públicas sostenibles que otorguen previsibilidad. De esta manera, no estamos aprovechando oportunidades de lo que demanda y requiere el mundo, como biocombustibles y alimentos saludables producidos en ambientes sustentables”, remarcó el productor de la localidad de provincia de Buenos Aires.

En tanto, desde el Área de Economía de Coninagro afirmaron que el estudio “muestra a la mayoría de las producciones en rojo, algunas en amarillo, y el principal factor entre el negocio, la esfera productiva y también el mercado, sigue siendo el aumento en los costos, con algunas recomposiciones de precios puntuales”.

Informe Coniagro

El impacto de la sequía en el campo

Silvina Campos Carlés, técnica de Coniagro, consideró que la parte productiva y de mercado son las más afectadas. “En la zona donde puede haber producción se levanta el precio pero por faltante, y en otras zonas está afectando la sequía, la reducción de superficies sembradas respectos a campañas anteriores”, precisó.

“También se observan stocks disminuidos o no tan recuperados, excepto en ganadería que se espera un poco más de stock pero hacia adelante. En lo referido al mercado local, el consumidor no está validando subas en cantidades y en el plano internacional no se prevén subas importantes en valores”, añadió.

En otro orden, se expresó Juan Salvay, consejero de Coninagro en Córdoba y productor de granos. “Venimos de un tercer año con La Niña (fenómeno que provoca escasez de lluvias). Entonces, comenzamos sembrando una fina con poco perfil de agua, el cultivo se fue desarrollando bien, con algunas lluvias intermedias, pero después las heladas, tanto tempranas como tardías, hicieron que fracasara la cosecha fina, especialmente el trigo, reportando pérdidas de entre el 50% y 70%”, lamentó.

sequía

“La campaña gruesa de maíz y de soja estuvo impactada por la sequía, con poca humedad, en los primeros cultivos no hubo solo falta de agua, sino también temperaturas superiores a las normales y esto afectó a la flor y polinización del maíz, al desarrollo del maíz y de la soja, con grandes daños, los maíces con buen paquete tecnológico estimamos estarán entre el 50% del rinde estimado”, refirió Salvay.

En tanto, el dirigente redondeó: “Los cultivos de segunda ya han recibido algún aporte de agua de lluvias de fin de año o enero y tienen otra performance, también implica que se han sembrado más tarde de lo normal y la proyección es que los rindes no sean los esperados al final de la campaña”.

Para otorgar un panorama federal, el productor citrícola Nicolás Carlino, consejero de Coninagro y presidente de la Federación de Cooperativas de Corrientes (FEDECOOP), evaluó la situación en la zona del litoral.

“Venimos de 3 años muy complicados, con un déficit hídrico muy marcado en la provincia. Esa falta de agua se está notando fuerte, para ejemplificar, en la zona centro sur de Corrientes en el 2022 llovió un 47% menos que la media normal. No reponer esa falta de agua nos ha llevado a una crisis en todas las actividades productivas”, puntualizó.

Informe Coniagro

El dirigente comentó que desde el INTA se estimó que el sector ganadero, en la zona centro-sur de Corrientes, entrará al invierno solamente con un 20% de la reserva de materia seca o pasto para que los animales puedan pasar el invierno.

“Pasaremos de 4 mil kilos de materia seca a mil kilos para alimentar a animales. Eso no podemos suplirlo con verdeo, no tenemos agua y se viene un panorama complicado”, sostuvo Carlino.

“Al empezar a caer la oferta, el precio puede aumentar, el productor no maneja eso, es un tema de mercado y demanda. Por la caída de la producción, sumada a la demanda sostenida y la baja oferta, los precios pueden aumentar. En enero, la producción citrícola se ha quedado sin fruta en cámara, algo impensado para la época y el productor pasó a trabajar la fruta en cámara, lo que supone costos de cosecha, proceso, energía eléctrica, entre otras, y a veces en esa distorsión la fruta pierde calidad y calibre, que sería el tamaño”, concluyó.